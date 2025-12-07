विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago
नई दिल्ली:

NDTV Indian of the Year 2025 Live: अच्छे-बुरे अनुभवों के साल 2025 समाप्त हो रहा है. हर साल की भांति इस साल भी अलग-अलग क्षेत्रों में भारत को कई बड़ी उपलब्धियां मिली. इन उपलब्धियों को दिलाने वाले चेहरों को आज NDTV सम्मानित कर रहा है. NDTV Indian of The Year उत्कृष्टता को सम्मान देने की एक परंपरा है. इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए NDTV इस साल भी 14 विविध श्रेणियों - व्यापार नेतृत्व, नवाचार, लोक-कल्याण, प्रशासन, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और विज्ञान से चुने गए बेहतरीन भारतीयों को एक विस्तृत और गहन प्रक्रिया के बाद सम्मानित कर रहा है

NDTV Indian of The Year 2025 का आयोजन दिल्ली के द ओबरॉय होटल में किया जा रहा है. NDTV Indian of The Year 2025 में इस बार किसे-किसे सम्मानित किया जा रहा है? जानने के लिए बने रहे इस लाइव ब्लॉग के साथ. यहां आपको NDTV Indian of The Year 2025 के पल-पल का अपडेट मिलेगा.

NDTV Indian of The Year 2025:

Dec 19, 2025 19:54 (IST)
Link Copied
Share

जय शाह ने भारत की महिला विश्व कप जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी

आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स में कहा कि केपटाउन में 2023 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद मैंने कोच (अमोल मुजुमदार) से कहा था कि आपकी टीम 2025 महिला विश्व कप जीतेगी. रोहित शर्मा की टीम इंडिया की तरह, महिला टीम ने भी फाइनल में जीत हासिल की.

Dec 19, 2025 19:50 (IST)
Link Copied
Share

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रशंसा की

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा कि मैं सभी मैच नहीं देख सका लेकिन मैं उनका अनुसरण कर रहा हूं. यह टीम भारतीय भावना और संस्कृति की समावेशिता को दर्शाती है.

Dec 19, 2025 19:48 (IST)
Link Copied
Share

भारत की महिला विश्व कप विजेता टीम को मिला 'स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' पुरस्कार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद एनडीटीवी का 'स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता. मुख्य कोच अमोल मुजुमदार की उपस्थिति में, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने पूरी टीम की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया.

Dec 19, 2025 19:40 (IST)
Link Copied
Share

NDTVIndianOfTheYear के मंच पर ऑस्कर की चर्चा को लेकर निर्देशक एवं लेखक नीरज घेवन

Dec 19, 2025 19:39 (IST)
Link Copied
Share

डिक्सन टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील वचानी ने 'बिजनेस ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

Dec 19, 2025 19:36 (IST)
Link Copied
Share

नीरज घायवान ने होमबाउंड को ऑस्कर 2026 तक ले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी

फिल्म निर्माता नीरज घायवान ने कहा कि होमबाउंड के ऑस्कर में पहुंचने की संभावनाओं को लेकर मैं घबराया हुआ और उत्साहित हूं, न केवल इसलिए कि यह हमारी फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि हम पर अपने देश को गौरवान्वित करने की जिम्मेदारी है. मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है. मैं बस वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करना चाहता हूं,.

Dec 19, 2025 19:33 (IST)
Link Copied
Share

वंचितों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है... नीरज घायवान

फिल्म निर्माता नीरज घायवान ने कहा कि कोई भी हाशिए पर पड़े लोगों या अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है. हमारी कहानियां हमारी आबादी के केवल 15% तक ही सीमित हैं. शहर खलनायक नहीं है, लेकिन यह हमें खलनायक बना देता है. हमारी खान-पान की आदतें, धर्म, जाति या विचारधारा अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सहानुभूति और मानवता. न केवल उन लोगों के प्रति जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसे बोलते हैं, बल्कि उन लोगों के प्रति भी जो हमसे भिन्न हैं. हमें अपने बीच की मानवता को कम नहीं आंकना चाहिए.

Dec 19, 2025 19:29 (IST)
Link Copied
Share

कौन हैं भीम सिंह भावेश, जिन्होंने जीता NDTV सोशल इंपैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, कहा- यहां तक की यात्रा की उम्मीद नहीं थी | Who is Bhim Singh Bhavesh Won NDTV Social Impact of Year Award, NDTV Indian of the Year Awards 2025

NDTV Indian of the Year अवार्ड में बिहार के पत्रकार भीम सिंह भावेश को सोशल इंपैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. इस मौके पर भीम सिंह भावेश ने कहा कि कभी यह सोचा नहीं था यात्रा यहां तक जाएगी.

Dec 19, 2025 19:28 (IST)
Link Copied
Share

शुभांशु शुक्ला ने वो करिश्मा किया... NDTV के मंच से बोले CJI सूर्यकांत

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह के मंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश का नाम रोशन करने वालों की जमकर तारीफ की. उन्होंने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शुभांशु ने दिखा दिया है कि स्काई हैज नो लिमिट (बड़े सपनों की कोई सीमा नहीं है.

Dec 19, 2025 19:23 (IST)
Link Copied
Share

नीरज घायवान ने डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता

फिल्म निर्माता नीरज घायवान को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. नीरज घायवान की दूसरी निर्देशित फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर 2026 की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर अभिनीत, महामारी के दौर पर आधारित यह फिल्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के दो बचपन के दोस्तों शोएब और चंदन की कहानी है, जो पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं.

Dec 19, 2025 19:17 (IST)
Link Copied
Share

NDTV Indian of the Year के मंच से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का संबोधन

Dec 19, 2025 19:16 (IST)
Link Copied
Share

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का मुख्य भाषण

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एनडीटीवी के 'इंडियन ऑफ द ईयर' पुरस्कार समारोह में मुख्य भाषण दिया.

Dec 19, 2025 19:09 (IST)
Link Copied
Share

फादारी, विश्वास, सम्मान, स्वतंत्रता, विकास के लिए अवसर... जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर ने कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता श्रीदेवी और बोनी कपूर की प्रेम कहानी से कई सबक सीखे हैं. एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के मंच पर अभिनेत्री ने कहा कि वफादारी, विश्वास, सम्मान, स्वतंत्रता, विकास के लिए अवसर, अपने अनुभवों को सीमित न करना और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना."

Dec 19, 2025 19:06 (IST)
Link Copied
Share

NDTV Exclusive: अहान पांडे ने जीता डेब्यूटांट ऑफ द ईयर अवॉर्ड, सैयारा एक्टर बोले- पहले मेडल की याद आ गई | Ahaan Panday won Debutant of the Year award find out who the Saiyyara actor is

अहान पांडे का बॉलीवुड डेब्यू आमिर खान और शाहरुख खान के बेटों से बड़ा हिट रहा है. अपनी डेब्यू फिल्म सैयारा से अहान ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की है. हर स्टार किड्स इस तरह का डेब्यू चाहता है.

Dec 19, 2025 19:05 (IST)
Link Copied
Share

मुझे समाज की दरारों को देखने .... जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर ने कहा, "यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। विडंबना यह है कि मैंने यह फिल्म (होमबाउंड) बिना किसी अपेक्षा के की. लेकिन इसने मुझे यह पुरस्कार और उससे भी कहीं अधिक दिया है. इस फिल्म ने मुझे समाज की दरारों को देखने और फिर भी एकता में विश्वास रखने का अवसर दिया है."

Dec 19, 2025 19:00 (IST)
Link Copied
Share

जाह्नवी कपूर ने जीता एक्ट्रेस ऑफ द ईयर (फीमेल) का पुरस्कार

जाह्नवी कपूर को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया. इस वर्ष, जाह्नवी ने तीन फिल्मों - परम सुंदरी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और होमबाउंड में अभिनय किया, जो ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है. वह अगली बार राम चरण अभिनीत तेलुगु फिल्म पेड्डी में नजर आएंगी.

Dec 19, 2025 18:59 (IST)
Link Copied
Share

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना महान ट्रस्ट का प्रभावशाली कार्य

डॉ. आशीष सातव और डॉ. कविता सातव ने महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के जंगलों में दस लाख से अधिक आदिवासी लोगों की सेवा की है. उन्होंने 1997 में महान ट्रस्ट (ध्यान, एड्स, स्वास्थ्य, व्यसन, पोषण) की स्थापना की. सातव दंपति ने धर्नी में एक झोपड़ीनुमा अस्पताल में अपना काम शुरू किया. बाद में, उन्होंने धर्नी में महात्मा गांधी आदिवासी अस्पताल विकसित किया, जो 30 बिस्तरों वाला एक बहु-विशेषज्ञ अस्पताल है. उनके कार्यों से उनके कार्यक्षेत्र में बाल मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने में मदद मिली.

Dec 19, 2025 18:56 (IST)
Link Copied
Share

'महान' ट्रस्ट के डॉ. आशीष सातव और डॉ. कविता सातव ने एनडीटीवी का 'हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

एएमजी मीडिया नेटवर्क के सीईओ और प्रधान संपादक संजय पुगलिया और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के निदेशक, महाधिवक्ता और कंपनी सचिव अनुराग चौहान ने डॉ. आशीष सातव और डॉ. कविता सातव को पुरस्कार प्रदान किया. 

Dec 19, 2025 18:49 (IST)
Link Copied
Share

पत्रकार और समाजसेवी भीम सिंह भावेश को मिला 'सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

Dec 19, 2025 18:48 (IST)
Link Copied
Share

पत्रकार भीम सिंह भावेश ने 'सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

पत्रकार भीम सिंह भावेश ने एनडीटीवी का 'सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता. दो दशकों से अधिक समय से, उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बिहार के हाशिए पर पड़े मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित किया है. उनके अथक प्रयासों, जिनमें उनके फाउंडेशन 'नई आशा' के माध्यम से हजारों बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना शामिल है, ने कई जिंदगियों को बदल दिया है. इस असाधारण समर्पण को मान्यता देते हुए, उन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

Dec 19, 2025 18:48 (IST)
Link Copied
Share

भीम सिंह भावेश ने जीता सोशल इंपैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड

Dec 19, 2025 18:41 (IST)
Link Copied
Share

ज़ोहो के चीफ़ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बु को मिला 'डिसरप्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

Dec 19, 2025 18:40 (IST)
Link Copied
Share

एनडीटीवी के 'डिसरप्टर ऑफ द ईयर' पुरस्कार के विजेता श्रीधर वेम्बू कौन हैं?

श्रीधर वेम्बू, वैश्विक SaaS कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक हैं, जिन्होंने बाहरी फंडिंग के बिना ग्रामीण भारत से एक प्रमुख तकनीकी कंपनी का निर्माण किया है. जोहो स्कूल्स जैसी पहलों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" के लिए अपने सशक्त समर्थन के माध्यम से, उन्होंने देश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनकी उपलब्धियों को 2021 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Dec 19, 2025 18:39 (IST)
Link Copied
Share

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने एनडीटीवी का 'डिसरप्टर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेम्बू ने एनडीटीवी का 'डिसरप्टर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता.

Dec 19, 2025 18:31 (IST)
Link Copied
Share

अपना दिल लगाकर प्रदर्शन करना.... अहान पांडे

'डेब्यूटेंट अभिनेता ऑफ द ईयर' अवॉर्ड मिलने पर बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे ने कहा कि इसे देखकर मुझे अपना पहला पदक याद आ जाता है. यह 100 मीटर दौड़ में रजत पदक था. मेरी दादी और मम्मी आई थीं. मैं बहुत निराश था कि यह स्वर्ण पदक नहीं था. मैंने सोचा, 'मुझे स्वर्ण पदक क्यों नहीं मिला?' कुछ समय बाद, मेरी दादी ने कहा, 'पदक जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अपना दिल लगाकर प्रदर्शन करना. जब तुम स्वर्ण पदक जीतो, तो मंच पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि दर्शकों को कोई दुख भरी कहानी न सुनाओ',"

Dec 19, 2025 18:26 (IST)
Link Copied
Share

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे को मिला 'डेब्यूटेंट अभिनेता ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

Dec 19, 2025 18:24 (IST)
Link Copied
Share

अहान पांडे ने जीता डेब्यूटेंट एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड

इस साल की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म 'सैयारा' से अभिनय की शुरुआत करने वाले अहान पांडे को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स में डेब्यूटेंट एक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।.

Dec 19, 2025 18:20 (IST)
Link Copied
Share

एनडीटीवी 'इंडियन ऑफ द ईयर' पुरस्कारों के लिए संजीव गोयनका और शर्मिला टैगोर सहित जूरी सदस्य

संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष डॉ. संजीव गोयनका की अध्यक्षता में गठित जूरी पैनल में ईवाई इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ और सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी, वकील सिरिल श्रॉफ, सिरिल अमरचंद मंगलदास के प्रबंध भागीदार. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार. वैश्विक वित्त विशेषज्ञ राजीव मिश्रा, वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीईओ एवं सह-संस्थापक और सॉफ्टबैंक विजन फंड के पूर्व सीईओ और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं.