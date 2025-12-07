NDTV Indian of the Year 2025 Live: अच्छे-बुरे अनुभवों के साल 2025 समाप्त हो रहा है. हर साल की भांति इस साल भी अलग-अलग क्षेत्रों में भारत को कई बड़ी उपलब्धियां मिली. इन उपलब्धियों को दिलाने वाले चेहरों को आज NDTV सम्मानित कर रहा है. NDTV Indian of The Year उत्कृष्टता को सम्मान देने की एक परंपरा है. इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए NDTV इस साल भी 14 विविध श्रेणियों - व्यापार नेतृत्व, नवाचार, लोक-कल्याण, प्रशासन, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और विज्ञान से चुने गए बेहतरीन भारतीयों को एक विस्तृत और गहन प्रक्रिया के बाद सम्मानित कर रहा है

NDTV Indian of The Year 2025 का आयोजन दिल्ली के द ओबरॉय होटल में किया जा रहा है. NDTV Indian of The Year 2025 में इस बार किसे-किसे सम्मानित किया जा रहा है? जानने के लिए बने रहे इस लाइव ब्लॉग के साथ. यहां आपको NDTV Indian of The Year 2025 के पल-पल का अपडेट मिलेगा.

NDTV Indian of The Year 2025: