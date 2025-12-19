विज्ञापन

NDTV Indian Of The Year 2025: अहान पांडे ने जीता डेब्यूटांट ऑफ द ईयर अवॉर्ड, सैयारा एक्टर बोले- पहले मेडल की याद आ गई

एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड सैयारा एक्टर अहान पांडे ने जीत लिया है.

डेब्यूटांट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड सैयारा एक्टर अहान पांडे
नई दिल्ली:

अहान पांडे का बॉलीवुड डेब्यू आमिर खान और शाहरुख खान के बेटों से बड़ा हिट रहा है. अपनी डेब्यू फिल्म सैयारा से अहान ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की है. हर स्टार किड्स इस तरह का डेब्यू चाहता है. अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे को भी यकीन नहीं था कि बॉलीवुड में उनका इस तरह स्वागत होगा. यशराज बैनर की फिल्म और मोहित सूरी का निर्देशन अहान पांडे के लिए वरदान साबित हुआ. वहीं अब उन्होंने एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

अहान पांडे ने इस अवॉर्ड को मिलने के बाद कहा- इसे देखकर मुझे मेरी जिंदगी के पहले मेडल की याद आ गई. वो 100 मीटर रेस के लिए मुझे मिला था. वो एक सिल्वर मेडल था. उस वक्त मुझे लगा कि मुझे गोल्ड क्यों नहीं मिला क्योंकि मैं तो वही डिजर्व करता था. उन्होंने मुझे समझाया था कि मेडल का महत्व नहीं...महत्व इस चीज का है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें खुशी मिले. अपनी दादी को याद करते हुए अहान पांडे भावुक हो गए.

वहीं जब उनसे पूछा गया कि ऑडियंस का रिएक्शन देखकर कैसा लगा तो उन्होंने कहा- यह एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि आपके काम को आपकी फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला. मैं बहुत खुश हूं...एक डेब्यू एक्टर के लिए ये एक सपने जैसा है. एक्टिंग मेरा पैशन रहा है. मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के हर फेज को इंजॉय किया. मेरे लिए कभी कोई लो मोमेंट नहीं रहा.

अहान पांडे और उनकी फैमिली

अहान पांडे का जन्म 23 दिसंबर 1997 को चिक्की और डीन पांडे के घर हुआ था. अहान एक्टर चंकी पांडे के भतीजे हैं. उनकी मां एक जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और हेल्थ कोच हैं. वहीं, उनके पिता चिक्की पांडे एक बिजनेसमैन हैं. उनकी एक सगी बहन अलाना पांडे हैं, जो शादी कर अपना घर बसा चुकी हैं. अलाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. अनन्या पांडे उनकी चचेरी बहन हैं. अहान आज पॉपुलैरिटी में अपनी स्टार बहन अनन्या से कहीं आगे जा चुके हैं. अहान की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन में स्नातक की डिग्री ली.

डेब्यू फिल्म से पहले का संघर्ष

फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद भी अहान के लिए बतौर बॉलीवुड एक्टर डेब्यू करना इतना आसान नहीं था. उन्होंने पहले पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों के बारे में सीखा और उनकी यह शुरुआत साल 2016 में फिल्म फ्रीकी अली से हुई. इस फिल्म से वह बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे. इसके बाद यशराज बैनर की फिल्म मर्दानी 2 के लिए भी पर्दे के पीछे रहकर काम किया. इसके अलावा वह शॉर्ट फिल्में फिफ्टी और जॉलीवुड के लिए काम कर चुके हैं. इससे पहले वह सोशल मीडिया पर डबमैश वीडियो शेयर किया करते थे. अहान टॉल एंड हैंडसम है और इसी की बदौलत उन्होंने नंदिता महतानी के लिए रैंप वॉक भी किया.

यशराज बैनर से मिला बड़ा ब्रेक

वहीं, 22 अप्रैल 2025 को फिल्म सैयारा का ऐलान हुआ. मौजूदा साल की 30 मई को फिल्म सैयारा का टीजर रिलीज हुआ. इसमें अहान का रॉकस्टार लुक दिखा. सैयारा फिल्म से मोहित सूरी और यशराज फिल्म्स पहली बार साथ में आए थे. 18 जुलाई को फिल्म फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर आई. शुरुआत में फिल्म को हल्का रिस्पॉन्स मिला और फिर फिल्म देखते ही देखते इतनी हिट हुई कि इसे साल की सबसे पॉपुलर फिल्म का टैग मिल गया. अहान पांडे की डेब्यू फिल्म सैयारा इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म भी बन गई है, जिसने वर्ल्डवाइड 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. अहान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम उनकी ही डेब्यू फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनीत पड्डा संग जुड़ रहा है. अब अहान के फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है.

