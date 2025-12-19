1 कमरे के फ्लैट में रहता था यह बच्चा, लाइमलाइट से लगता था डर, आज हैं टॉप एक्टर, सुपरस्टार से रचाई है शादी

बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं, बल्कि अपनी सादगी और सोच से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं. विक्की कौशल उन्हीं में से एक हैं. आज वह इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और वर्सेटाइल एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा.



अंधेरी के 1BHK से बड़े सपनों तक



विक्की कौशल का बचपन मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के एक छोटे से एक-बेडरूम फ्लैट में बीता. वहीं उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया, स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और क्रिकेट से उन्हें काफी ज्यादा प्यार था. वह बताते हैं कि उनका बचपन सादगी भरा था, लेकिन सपनों और क्रिएटिविटी से भरपूर.परिवार चाहता था कि विक्की एक “स्टेबल करियर” चुनें. इसी वजह से उन्होंने साइंस लिया और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. लेकिन कॉलेज के दौरान एक इंडस्ट्रियल विजिट ने उनकी सोच बदल दी. विक्की को एहसास हुआ कि कॉर्पोरेट दुनिया उनके लिए नहीं है.

एक्टिंग की ओर पहला कदम



विक्की हमेशा से स्टेज, डांस और स्किट्स में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को एक्टर बनने की कल्पना नहीं की थी. शर्मीले स्वभाव और लाइमलाइट के डर के बावजूद उन्होंने अपने दिल की सुनी और एक्टिंग को करियर बनाने का फैसला किया. इस फैसले के लिए उन्हें खुद को और अपने परिवार को समझाना पड़ा. उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों में काम किया, जहां मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों को करीब से देखा. यहीं से उन्हें किरदारों में ढलने की असली प्रेरणा मिली.

इन रोल्स से बनी पहचान



‘मसान' से पहचान बनाने वाले विक्की कौशल ने कभी खुद को एक ही तरह की फिल्मों तक सीमित नहीं रखा. ‘सरदार उधम', ‘सैम बहादुर' और कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में उन्होंने यह साबित किया कि वह हर किरदार को पूरी ईमानदारी से जीते हैं. विक्की कहते हैं कि वह ऐसे रोल चुनते हैं जो उन्हें चुनौती दें और उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालें.



कटरीना कैफ से शादी और बेटे का जन्म



विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंस फ़ोर्ट बरवाड़ा में बेहद निजी समारोह में शादी की थी. इस शादी में सिर्फ़ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे. वहीं, इसी साल 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे को जन्म दिया.





