जापान में पीएम मोदी को देखते ही रोने लगी महिला, बोलीं- ऐसे लगा जैसे...

PM Modi Japan Visit: महिला ने बताया कि पीएम मोदी को देखकर मैं रोने लगी थी. क्योंकि ये काफी इमोशनल मोमेंट था, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा. उन पर हमें गर्व है और उन्होंने हमें गौरवान्नित महसूस करवाया है.

जापान में पीएम मोदी से मिलकर खुश हुईं भारतीय मूल की महिलाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई. पीएम मोदी के जापान पहुंचने पर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया और नारे लगाए. इस दौरान कई लोग काफी भावुक भी नजर आए, उनका कहना था कि पीएम मोदी उनके लिए किसी अभिभावक से कम नहीं हैं. 

पीएम मोदी को देख भावुक हुई महिला 

पीएम मोदी से मिलने आईं एक महिला ने कहा, मुझे यहां रहते हुए 8 साल हो गए. दूर से जब पीएम मोदी को आते हुए देखा तो लगा कि परिवार का कोई बड़ा या बाप टाइप चलकर आ रहा है. मैं पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गई थी, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुंचाया है. हम सब लोग उनकी वजह से यहां सेफली रह रहे हैं. उनके कनेक्शन की वजह से हम यहां सेफ हैं, क्योंकि जैपनीज लोग भी हमें... थोड़ा बहुत चलता ही है... पर उन्हीं की वजह से हम यहां पर सेफ हैं.  

पीएम मोदी से हुई बातचीत

दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले रचित गुप्ता भी जापान में रहते हैं. वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे और उनसे बातचीत भी हुई. रचित ने बताया कि मोदी जी ऐसे लीडर हैं, जिन्होंने हमारे देश को बहुत बढ़ावा दिया है. आज विदेश में भारतीयों को जिस नजर से देखा जाता है, वो उन्हीं की वजह से हुआ है. उनसे बातचीत के दौरान मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे देश को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहा हूं. 

पीएम मोदी को देख रोने लगी महिला

यहीं मौजूद एक दूसरी महिला ने बताया कि पीएम मोदी को देखकर मैं रोने लगी थी. क्योंकि ये काफी इमोशनल मोमेंट था, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा. उन पर हमें गर्व है और उन्होंने हमें गौरवान्नित महसूस करवाया है. हम भारत और जापान के रिश्तों को अच्छा होते देख रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने खुश हैं. इसी तरह पीएम मोदी से मिलने आए भारतीय समुदाय के बाकी लोगों ने भी उनसे मुलाकात के बाद अपनी खुशी जाहिर की.

