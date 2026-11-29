भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सियासी पिच पर उतर सकते हैं. उन्होंने रविवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है. मुलाकात के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी साथ में मौजूद थे.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद मोहम्मद शमी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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सियासी पिच पर उतरेंगे शमी?

शमी ने इस साल सितंबर में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की थी. इसके बाद उनके आरएलडी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थीं.

हालांकि, अब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है. इसके बाद उनके बीजेपी में आने की चर्चा शुरू हो गई है.

मोहम्मद शमी अमरोहा के रहने वाले हैं. ऐसी अटकलें हैं कि शमी यूपी विधानसभा चुनाव में अमरोहा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.