J&K में आंतकियों से मुठभेड़ में आर्मी का डॉग 'फैंटम' शहीद, सेना ने बताया 'सच्चा हीरो'

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के अखनूर में सोमवार को मुठभेड़ (Akhnoor Terror Attack) के दौरान सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है. सुबह सुंदरबनी सेक्टर के आसन के पास सेना के काफिले पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद भारतीय सेना (Indian Army) के डॉग फैंटम ने अपनी जान गंवा दी. फैंटम बेल्जियन मालिनोइस ब्रिड का डॉग था. उसका जन्म 25 मई 2020 को हुआ था. व्हाइट नाइट कोर के नाम से मशहूर 16 कोर ने 4 साल के डॉग के सम्मान में कहा, "हम अपने सच्चे नायक, एक बहादुर भारतीय सेना कुत्ते, फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं."

अफसरों ने बताया कि आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे. सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया. इसी दौरान दुश्मनों की गोली फैंटम को लगी थी. करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया.

जम्मू-कश्मीर: बारामूला में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने के अभियान के दौरान आतंकियों से सेना की मुठभेड़

K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग का हिस्सा था फैंटम

फैंटम K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग का हिस्सा था. ये ट्रेंड डॉग की एक यूनिट होती है, जो आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हैं. मेल डॉग को रिमाउंट वेटरनरी कोर मेरठ से लाया गया था. 12 अगस्त, 2022 को इसे असॉल्ट डॉग यूनिट में पोस्ट किया गया था.

We salute the supreme sacrifice of our true hero—a valiant #IndianArmy Dog, #Phantom.



As our troops were closing in on the trapped terrorists, #Phantom drew enemy fire, sustaining fatal injuries. His courage, loyalty, and dedication will never be forgotten.



In the… pic.twitter.com/XhTQtFQFJg