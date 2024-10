जम्मू-कश्मीर के अखनूर में एक आतंकी मारा गया है. सुबह ही उसने सेना के काफिले पर फायरिंग की थी. सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है.

सेना ने एक ट्वीट में बताया कि हथियार समेत एक आतंकी का शव बरामद किया गया है. सर्च ऑपरेशन जारी है.

UPDATE



Body of one terrorist along with weapon has been recovered.



Operations are under progress