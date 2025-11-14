शुक्रवार को चेन्‍नई के तांबरम में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इस घटना में किसी तरह के जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है जबकि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए. यह घटना क्‍यों हुई, इस बारे में वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इन्‍क्‍वॉयरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं जाकि घटना की वजहों का पता लगाया जा सके.

सबसे भरोसेमंद ट्रेनर एयरक्राफ्ट

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार चेन्नई के चेंगलपट्टू जिले में तांब्रम के करीब जिस समय एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी पर था, उसी समय यह घटना हुई. इस घटना का जो वीडियो आया है उसमें नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट का मलबा कैसे जमीन पर बिखरा हुआ है. दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. वायुसेना का पीसी-7 वह एयरक्राफ्ट है जिस पर ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्‍यादा भरोसा किया जाता है. ऐसे में शुक्रवार को हुई यह घटना वायुसेना के लिए चिंता और गहन जांच का विषय बन गई है. फिलहाल अभी और ज्‍यादा जानकारी का इंतजार है.