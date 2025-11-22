विज्ञापन

एयरफोर्स पायलट के शहीद होने पर परिवार को क्या मिलता है? ऐसे मदद करती है सरकार

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो में एरोबेटिक प्रैक्टिस के दौरान वायुसेना का तेजस फाइटर जेट अचानक क्रैश हो गया, इसमें सवाल पायलट की भी मौके पर ही मौत हो गई.

एयरफोर्स पायलट के शहीद होने पर परिवार को क्या मिलता है? ऐसे मदद करती है सरकार
दुबई में एयरफोर्स पायलट शहीद

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो 2025 में भारतीय फाइटर जेट दुर्घटना का शिकार हो गया. भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस उड़ाने भरने के बाद अचानक नीचे आने लगा और फिर क्रैश हो गया. इस हादसे में जेट को उड़ा रहे एयरफोर्स पायलट की मौत हो गई. फिलहाल इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है.  इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई. एयरफोर्स ने पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात भी कही. आइए जानते हैं कि एयरफोर्स के शहीद पायलट के परिवार को क्या मुआवजा मिलता है और किस तरह की सुविधाएं सरकार देती है. 

कितना मिलता है मुआवजा?

केंद्र सरकार की तरफ से तीनों सेनाओं के शहीदों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है. एयरफोर्स में भी अलग-अलग जगह शहीदों के लिए अलग मुआवजा तय किया गया है. शहीदों को 25 से लेकर 45 लाख तक मुआवजा मिलता है. 

  • कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मौत के मामले में 25 लाख रुपये परिवार को दिए जाते हैं. 
  • आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि की हिंसा के कारण हुई मौत के मामले में भी 25 लाख रुपये का मुआवजा है. 
  • सीमा पर झड़पों और उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत के मामले में 35 लाख रुपये दिए जाते हैं. 
  • हाई एल्टीट्यूड के दौरान, दुर्गम सीमा चौकियों पर, प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम की स्थिति के कारण मौत पर भी 35 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. 
  • युद्ध की स्थिति में या फिर ऐसी लड़ाई में जिसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई किया गया हो, या फिर किसी विदेशी धरती पर युद्ध लड़ते हुए शहीद होने की स्थिति में 45 लाख रुपये का मुआवजा परिवार को दिया जाता है. 

परिवार को मिलती हैं ये सुविधाएं 

मुआवजे के अलावा शहीदों के परिवार को कई तरह की बाकी सुविधाएं भी दी जाती हैं. जिसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च, अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसका खर्च, बेटी की शादी के लिए 50 हजार रुपये, शहीद की विधवा अगर दूसरी शादी करती है तो इसके लिए 50 हजार रुपये और परिवार को मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है.

