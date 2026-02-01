भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप, गौतम अदाणी ने दी जूनियर चैंपियंस को बधाई

भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से जीत दर्ज की. देश के नामी हस्तियों ने इस प्रदर्शन के लिए जूनियर खिलाड़ियों की जमकर सराहना की है. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी इस शानदार जीत पर टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'छह खिताब. एक भारत. निर्विवाद. 1983 में कपिल देव से लेकर आज वैभव सूर्यवंशी तक, "175" का आंकड़ा युगों को परिभाषित करने के लिए ही बना है. एक ऐसी लुभावनी पारी जिसने न केवल मैच जीता, बल्कि एक और दिग्गज के आगमन का शंखनाद किया. हमारे अंडर-19 चैंपियंस ने साबित कर दिया है कि आज के युवाओं के लिए महानता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि उनकी पहचान है. दुनिया देख रही है. भविष्य आ चुका है. जय हिंद.'

Six titles. One Bharat. Undisputed. 🇮🇳

​From Kapil Dev in 1983 to Vaibhav Suryavanshi today, "175" is destined to define eras. A breathtaking knock that did not just win a game, but signalled the arrival of another titan.



​Our U19 champions have proven that for the youth of… https://t.co/Ufw7x1RypW — Gautam Adani (@gautam_adani) February 6, 2026

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए. भारत को महज 20 के स्कोर पर आरोन जॉर्ज (9) के रूप में पहला झटका लग गया था. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी. ऐतिहासिक मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 30 बाउंड्री के साथ 175 रन की यादगार पारी खेली.



