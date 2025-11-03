 Women World Cup 2025 : भारत की बेटियों की जीत पर देखिए, जगह-जगह कैसे मनाया जा रहा है ऐतिहासिक जश्न

हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को यहां वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 53 रन से हराकर पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती. भारत ने शेफाली वर्मा (78 गेंद में 87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) के अर्धशतक की बदौलत सात विकेट पर 298 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम दीप्ति शर्मा के पांच झटकों के सामने कप्तान लौरा वोलवार्ट (101 रन) के शतक के बावजूद 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई.

दीप्ति ने 39 रन देकर पांच विकेट झटके। शेफाली वर्मा ने भी दो विकेट और श्री चरणी ने एक विकेट हासिल किया. इससे पहले शेफाली ने वनडे में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाये. दीप्ति ने 58 गेंद में तीन चौके और एक छक्का जड़ा. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया.

अब इस अविस्मरणीय जीत के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है. कई स्थानों पर लोगों ने पटाखे फोड़कर और झंडे लहराकर टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक सफलता पर अपनी अपार खुशी और गर्व व्यक्त किया है. यह जीत भारतीय खेलों में महिला शक्ति के बढ़ते दबदबे का प्रतीक बन गई है.

चैंपियन बेटियां.. महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत...

रोहतक, हरियाणा | आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराने पर क्रिकेटर शेफाली वर्मा के घर जश्न का माहौल रहा.

#WATCH | Rohtak, Haryana | Celebrations erupted at the residence of cricketer ShafalI Verma, as India defeat South Africa by 52 runs in the ICC Women's World Cup Finals. pic.twitter.com/8UVx2xBkQ9 — ANI (@ANI) November 2, 2025

गुजरात | आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद वडोदरा में जश्न का माहौल रहा.



#WATCH | Gujarat | Celebrations erupted in Vadodara after team India defeated South Africa in the ICC Women's World Cup Finals. pic.twitter.com/MWBsKk1NHW — ANI (@ANI) November 2, 2025

छतरपुर, मध्य प्रदेश | आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराने पर क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर जश्न का माहौल.

#WATCH | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Celebrations erupt at the residence of cricketer Kranti Gaur, as India defeat South Africa by 52 runs in the ICC Women's World Cup Finals. pic.twitter.com/umby4GlFxc — ANI (@ANI) November 2, 2025

मुंबई, महाराष्ट्र | डीवाई पाटिल स्टेडियम के पास स्थित होटल में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा, जहाँ भारतीय महिला टीम ठहरी हुई थी, क्योंकि भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Fireworks light up the sky at the hotel near DY Patil Stadium, where the Indian Women's team has been staying, as India defeat South Africa ICC Women's World Cup Final by 52 runs pic.twitter.com/93wLukqj6Q — ANI (@ANI) November 2, 2025

लखनऊ, उत्तर प्रदेश | आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराने पर जश्न मनाते लोग

#WATCH | Lucknow, UP | People celebrate as India defeats South Africa by 52 runs in the ICC Women's World Cup Final pic.twitter.com/hzmG4STVc9 — ANI (@ANI) November 2, 2025

आगरा, उत्तर प्रदेश | क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता ने कहा, "हम बहुत खुश और उत्साहित हैं. पूरा देश जश्न मना रहा है. जब दीप्ति घर आएगी, तो पूरे आगरा में उसका भव्य स्वागत होगा। उसने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया."