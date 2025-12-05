स्वेटर, टोपा निकाल लो... अब पड़ेगी गलन वाली सर्दी! UP,दिल्ली समेत इन राज्यों में चलेगी शीतलहर

देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ रही बर्फ का असर दिल्ली-एनसीआर में भी बखूबी देखा जा रहा है. गुरुवार का दिन काफी ठंडा रहा, वहीं शीतलहर का प्रकोप भी लोगों को झेलना पड़ा. ये तो बस शुरुआत है. असली ठंड पड़नी तो अभी बाकी है. उत्तर भारत के लोगों को ठंड सेस फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा. साथ ही ठंडी हवाओं की मार भी झेलनी पड़ेगी. मतलब ये कि अब तक तो ये ट्रेलर था, असली सर्दी तो अब पड़ने वाली है. ठंडी हवाओं के थपेड़े झेलने के लिए तैयार हो जाएं.

शुक्रवार, 5 दिसंबर को भी उत्तर भारत के लोगों को सर्दी महसूस होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे दिन धुंध छाई रहेगी, इस दौरान तापमान में और गिरावट आ सकती है. वहीं यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिससे गलन और बढ़ जाएगी. ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम को सर्दी और बढ़ने के आसार हैं.

न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज

मौसम विभाग ने 5 दिसंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 05 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. जबकि मनाली में अधिकतम तापमान 06 डिग्री और न्यूनतम तापमान 02 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने भी कड़ाके की सर्दी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है. दिसंबर से फरवरी के दौरान मध्य और आसपास के उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से लेकर सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना जताई गई है.

UP-बिहार वाले शीतलहर से सावधान!

शीतलहर के प्रकोप से यूपी और बिहार के लोग भी बचने वाले नहीं हैं. IMD के मुताबिक, अगले हफ्ते की शुरुआत से दोनों राज्यों में भी शीतलहर का असर दिखाई देने लगेगा. न्यूनतम तापमान गिरते ही सर्दी और बढ़ेगी. फिलहाल, ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है. सुबह के समय तेज कोहरा दिखाई दे रहा है. जल्द ही शीतलहर चलने के बाद लोगों को गलन वाली सर्दी का एहसास होगा.

राजस्थान में शीतलहर का येलो अलर्ट

राजस्थान में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड देखी जा रही है. IMD ने शुक्रवार को कई जिलों के लिए शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से यहां भी तापमान तेजी से गिर रहा है. सीकर का फतेहपुर शेखावाटी दिसंबर की शरुआत में ही सबसे ठंडी जगहों में शामिल हो गया है. यहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि माउंट आबू में तो तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है. बुधवार को फतेहपुर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

हरियाणा,पंजाब में भी बर्फीली हवाओं का सितम

हरियाणा और पंजाब में भी पारा लगातार गिर रहा है. पंजाब में भी शीतलहर के हालात बने हुए हैं. वहीं, हरियाणा के कई हिस्सों में बर्फीली हवाएं चलने से सर्दी बहुत बढ़ गई है. IMD के मुताबिक, अगले 10 दिन तक कोहरा और ठंडी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा.