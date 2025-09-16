इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने (iNCOME Tax Return File 2025) से चूक गए हैं तो राहत की खबर है. अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है. अब मंगलवार तक की मोहलत विभाग ने दे दी है. दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों को लेकर हमास को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंच गए हैं. इस बैठक को ट्रंप और पीएम मोदी द्वारा साल के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.भारत के हाथ न मिलाने के विवाद पर पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी दी. वहीं PCB ने अपने एक शीर्ष क्रिकेट अधिकारी को निलंबित कर दिया है.

ये भी पढ़ें- ITR की डेडलाइन फिर बढ़ी, पोर्टल में दिक्कतों के बीच आयकर विभाग ने दी मोहलत

LIVE UPDATES...