LIVE UPDATES...
उत्तराखंड के कारलीगाढ सहस्त्रधारा में बादल फटा
उत्तराखंड के कारलीगाढ सहस्त्रधारा में भारी वर्षा के चलते सोमवार रात को बादल फट गया. घटना में कुछ दुकानें बह गईं है. दो लोग मिसिंग हैं, जिनकी खोजबीन जारी है. आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है.
अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंचे
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंच गए हैं.
दिल्ली BMW केस: ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
तेजस्वी की "बिहार अधिकार यात्रा" आज से शुरू
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार से "बिहार अधिकार यात्रा" की शुरुआत करेंगे. पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से करेंगे.