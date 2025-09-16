विज्ञापन
35 minutes ago

इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने (iNCOME Tax Return File 2025) से चूक गए हैं तो राहत की खबर है. अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है. अब मंगलवार तक की मोहलत विभाग ने दे दी है.  दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों को लेकर हमास को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंच गए हैं. इस बैठक को ट्रंप और पीएम मोदी द्वारा साल के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.भारत के हाथ न मिलाने के विवाद पर पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी दी. वहीं PCB ने अपने एक शीर्ष क्रिकेट अधिकारी को निलंबित कर दिया है. 

ये भी पढ़ें- ITR की डेडलाइन फिर बढ़ी, पोर्टल में दिक्कतों के बीच आयकर विभाग ने दी मोहलत

LIVE UPDATES...

Sep 16, 2025 06:43 (IST)
उत्तराखंड के कारलीगाढ सहस्त्रधारा में बादल फटा

उत्तराखंड के कारलीगाढ सहस्त्रधारा में भारी वर्षा के चलते सोमवार रात को बादल फट गया. घटना में कुछ दुकानें बह गईं है. दो लोग मिसिंग हैं, जिनकी खोजबीन जारी है. आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है. 

Sep 16, 2025 06:39 (IST)
अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंचे

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी व्यापार वार्ताकार दिल्ली पहुंच गए हैं.

Sep 16, 2025 06:39 (IST)
दिल्ली BMW केस: ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी. 

Sep 16, 2025 06:37 (IST)
तेजस्वी की "बिहार अधिकार यात्रा" आज से शुरू

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार से "बिहार अधिकार यात्रा" की शुरुआत करेंगे. पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से करेंगे.

