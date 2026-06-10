ऑयल टैंकर पर US हमले के बाद 3 भारतीय लापता, भारत ने अमेरिकी डिप्लोमैट को किया तलब

भारत ने ओमान के पास कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले में 24 भारतीयों के क्रू में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि 3 अब भी लापता हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम आज सुबह ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज सेटेबेल्लो पर हुए हमले की निंदा करते हैं. जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं. ओमान में हमारे दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं.

इस बीच विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने जहाज पर हुए हमले के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया है.

मंत्रालय ने कहा, "इस इलाके में शिपिंग पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंता की बात हैं और यह इस इलाके में चल रहे झगड़े का सीधा नतीजा है. हम तनाव को तुरंत कम करने और डिप्लोमैटिक हल के लिए चल रही बातचीत को खत्म करने की अपनी मांग दोहराते हैं ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके. इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इस इलाके में इंटरनेशनल पानी के रास्तों से बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए."

US नेवी ब्लॉकेड से जुड़ा है ये हमला

ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने इस हमले को ईरानी जहाजों को निशाना बनाकर चल रहे US नेवी ब्लॉकेड से जुड़ा हुआ माना है. उन्होंने ऐसे ऑपरेशन में एक पैटर्न देखा है जिसमें क्रू को स्टर्न पर हमला होने से पहले आगे की ओर भेजा जाता है. एक दूसरे सिक्योरिटी सोर्स ने भी इस अंदाजे का सपोर्ट किया. US सेंट्रल कमांड ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया.

सेटेबेलो की घटना कोई अलग-थलग घटना नहीं है. मार्च की शुरुआत से, खाड़ी के किनारे दर्जनों कमर्शियल जहाज़ क्रॉसफ़ायर में फंस गए हैं, जिसमें UAE, कुवैत और ओमान के पास हमले दर्ज किए गए हैं. मई के आखिर में, मस्कट से लगभग 60 नॉटिकल मील पूरब में एक अलग टैंकर पर हमला हुआ था और साल की शुरुआत में ईरान ने ओमानी पोर्ट खसब के पास एक टैंकर पर हमला किया था.

यह भी पढ़ें: मिसाइल अटैक और जहाज पर फंसे थे 24 भारतीय नाविक... ओमान तट से यूं किया गया रेस्क्यू- VIDEO