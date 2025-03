भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल का मिला टिकट, अमित शाह सहित राजनीतिक हस्तियों ने कुछ इस तरह दी बधाई

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है. इस जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 84 रनों की पारी खेली. भारत ने इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से 2023 वर्ल्ड कप की फाइनल की हार का बदला लिया. देशवासियों से लेकर नेता तक हर कोई टीम को इस जीत की बधाई दे रहा है.

Congratulations to our boys on their thrilling victory in the ICC Champions Trophy Semi-Final. You made the nation proud. Best wishes for the final. pic.twitter.com/dCUD8cbKRr — Amit Shah (@AmitShah) March 4, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर बधाई दी है. उन्होंने टीम की जीत की सराहना की और खिलाड़ियों के प्रयासों की प्रशंसा की. अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 'कौशल और दृढ़ संकल्प का क्या अविश्वसनीय प्रदर्शन!! टीम इंडिया दहाड़ती हुई फाइनल में पहुंची. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में रोमांचक जीत पर बधाई. आपने देश को गौरवान्वित किया. फाइनल के लिए शुभकामनाएं.'

भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एक और 'विराट' विजय...ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की शानदार विजय की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई! इस अविस्मरणीय विजय के लिए पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन! फाइनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं!

फाइनल में शानदार प्रवेश! #TeamIndia हमें गौरवान्वित करती रहती है! द्वारा एक और मैच विजयी प्रदर्शन. चैंपियंसट्रॉफी फाइनल के लिए हमारे नीले रंग के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं.



केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, 'ChampionsTrophy2025 सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई! यह असाधारण टीम वर्क, दृढ़ता और दृढ़ता का अद्भुत प्रदर्शन था. इस जीत से देश उत्साहित है.'

Congratulations to the Indian cricket team on a stupendous victory against Australia in the #ChampionsTrophy2025 Semi Final match! It was a wonderful display of exceptional teamwork, perseverance and tenacity. The nation is elated by this victory. pic.twitter.com/moEGOrBvLi — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 4, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'TeamIndia की एक और शानदार जीत! कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का एक सच्चा नजारा - रोहित ने शानदार ढंग से नेतृत्व किया, जिसमें विराट ने अपना विशिष्ट स्वभाव जोड़ा. इस अविश्वसनीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है.'

One step away from glory—bring the trophy home, boys!… pic.twitter.com/A9olvZ760O — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2025

CM योगी ने एक्स पर लिखा, 'चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 140 करोड़ भारत वासियों को हर्षित और गर्वित करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई! फाइनल मैच हेतु आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं! जय हिंद.'