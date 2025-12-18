इंडिया पोस्ट का मेकओवर! युवाओं के लिए बना मॉडर्न जेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस लॉन्च

इंडिया पोस्ट ने डिजिटल युग में कदम और आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु के आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में कर्नाटक का पहला Gen Z थीम्ड पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है. यह सिर्फ पोस्टल काउंटर नहीं, बल्कि डिजिटल-फ्रेंडली, सोशल स्पेस और स्टूडेंट्स के लिए एंगेजमेंट जोन की तरह डेवलप किया गया है. इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को पोस्टल नेटवर्क से जोड़ते हुए सोशल–डिजिटल एक्सपीरियंस तैयार करना है.

क्या-क्या है सुविधा?

यह Gen Z पोस्ट ऑफिस हाई–स्पीड वाई-फाई, सेल्फी जोन, कलरफुल इंटरैक्टिव इंटीरियर और स्टूडेंट–डिजाइन डेकोर से लैस है. यहां स्टूडेंट्स बैठकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या दोस्तों के साथ चिल करने के लिए स्पेस भी मौजूद है. इंडिया पोस्ट इसे “नेक्स्ट-जनरेशन पोस्टल मॉडल” की दिशा में पहला बड़ा कदम मान रहा है.

कर्नाटक के चीफ पोस्टमास्टर जनरल के प्रकाश ने बताया कि इंडिया पोस्ट तेजी से टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बदलावों के रास्ते पर है. उन्होंने कहा कि बिज़नेस मॉडल, सोशल मीडिया, डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स के उभार ने पोस्टल सेक्टर की परिभाषा बदल दी है इसलिए इंडिया पोस्ट को भी डिजिटल माइग्रेशन अपनाना पड़ा.

आज इंडियन पोस्टल सर्विस केवल लेटर और मनी ऑर्डर तक सीमित नहीं है. अब यह डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, पार्सल नेटवर्किंग और फाइनेंशियल टेक सर्विसेस की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहा है.

स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया है इंटीरियर

इस Gen Z पोस्ट ऑफिस के इंटीरियर से लेकर डिस्प्ले डिज़ाइन तक हर एंगल में युवाओं की सोच झलकती है. स्टूडेंट्स ने खुद इंटीरियर डिजाइन प्लान किया, जिससे यह स्पेस मॉडर्न, डाइनैमिक और सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गई है. पोस्ट ऑफिस में बुकशेल्फ, कैफ़े-स्टाइल सीटिंग, रीडिंग पॉइंट और वेलनेस–एक्टिविटी एरिया तक मौजूद हैं. यहां जिम और फिजियोथेरेपी लैब का स्पेस भी दिया गया है, जिससे यह जगह पारंपरिक पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल अलग और आकर्षक दिखती है.

इंडिया पोस्ट का फोकस अब बड़े स्तर पर स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने पर है. इसी कारण भविष्य में देशभर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में ऐसे Gen Z पोस्ट ऑफिस मॉडल लागू करने की योजना है.

