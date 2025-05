भारत पाकिस्तान कैसे संघर्ष विराम के लिए हुए सहमत, क्या सच में अमेरिका ने की है मध्यस्थता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल'पर लिखा, ''अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमति जताई है.'' भारत के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त प्रेस ब्रीफिंग में संघर्ष विराम पर भारत की सहमति की पुष्टी की. इस संघर्ष विराम की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी की है.हालांकि भारत ने इस संघर्ष विराम में किसी तीसरे देश की भूमिका होने से इनकार किया है. उसका कहना है कि इसकी पहल पाकिस्तान की ओर से की गई है. आइए जानते हैं कि पिछले दो दिनों में कैसे घटित हुआ यह घटनाक्रम.

भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस कॉन्फेंस की थी. इसमें उन्होंने कहा था,''इस मामले में विदेश मंत्री और अब हमारे एनएसए मार्को रुबियो भी शामिल हैं. राष्ट्रपति ने कहा है कि वह चाहते हैं कि यह तनाव जल्द से जल्द कम हो जाए. वह समझते हैं कि ये दोनों देश दशकों से एक-दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं. हालांकि, उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो दोनों देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.''

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये तनाव खत्म हो. दोनों ही देशों से उनके अच्छे संबंध हैं.उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भारत-पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत की योजना के सवाल पर कहा था, "अगर ऐसा होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी." अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान से लगा कि सीमा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान ने बातचीत चल रही है.

शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह सीमा पार से गोलाबारी की गई और भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, उससे लगा कि यह तनाव अगले चरण की ओर जा रहा है.पाकिस्तान ने पूरी रात गोलाबारी की और मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. भारत के सशस्त्र बलों ने इसका माकूल जवाब दिया.सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के पांच एयरबेस पर हमला कर, वहां भारी नुकसान पहुंचाया.

