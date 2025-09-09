नेपाल में हिंसा की आग भारत की सीमा तक पहुंची, आगजनी-पत्थरबाजी का प्रयास, सुरक्षा बढ़ाई गई

नेपाल में लगी आंदोलन की आग अब भारत से सटी सीमा तक पहुंच रही है. सीमा पर स्थित जोगबनी बॉर्डर पर नेपाल के इलाके में उग्र प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. उग्र आंदोलनकारी जगह-जगह टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं. कुछ असामाजिक तत्वों ने बॉर्डर पर बैरियर के नजदीक आकर पत्थरबाजी करते हुए माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया. हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

3-4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया

प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बॉर्डर बैरियर के पास पहुंचकर पत्थरबाजी का प्रयास किया, लेकिन सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के जवानों ने सतर्कता बरतते हुए हालात को काबू कर लिया. एसएसबी ने सीमा पर तीन से चार लेयर का सुरक्षा घेरा बना दिया है. अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या अप्रिय घटना को रोका जा सके. नेपाल सीमा की तरफ आने-जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है.

जोगबनी बॉर्डर पूरी तरह बंद

नेपाल के रानी इलाके में राजस्व वसूली के लिए लगाए गए भंसार गुमटी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोगबनी बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. दोनों ओर के बैरियर गिरा दिए गए हैं. आम नागरिकों को नेपाल जाने या वहां से आने की अनुमति नहीं दी जा रही है. हालांकि, आपात स्थिति में एंबुलेंस को सीमा पार करने की छूट दी गई है. कुछ स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की निगरानी में पैदल आ-जा रहे हैं.

सिलिगुड़ी में भारत-नेपाल सीमा के पानीटंकी चेकपोस्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Photo Credit: PTI

बिहार के 7 जिलों में सीमा सील

नेपाल में सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर सीमा से सटे बिहार के सात जिलों- पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज के बॉर्डर सोमवार को ही सील किए जा चुके हैं. सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है.

अररिया के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि सीमा पर आने-जाने वालों की कड़ी तलाशी ली जा रही है. एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है. जिले की सीमा पर तैनात पुलिस और एसएसबी के जवानों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने का आदेश दिया गया है. सीमा पार से आने-जाने की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

एसएसबी की 52वीं बटालियन के कमांडेंट महेंद्र प्रताप ने भी सोमवार को कहा था कि बिहार से सटी नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. जवान सीमा की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं.

एयर इंडिया, इंडिगो की हवाई सेवा रद्द

इस बीत. एयर इंडिया ने नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हवाई अड्डे बंद होने के कारण मंगलवार को दिल्ली से काठमांडू के बीच अपनी उड़ानें रद्द कर दीं. इंडिगो ने भी काठमांडू के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं. नेपाल में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

एयर इंडिया ने एक बयान में बताया कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरने वाली एआई2231/2232, एआई 2219/2220, एआई 217/218 और एआई 211/212 उड़ानें मंगलवार के लिए रद्द कर दी गई हैं. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

(अररिया से अरुण नायर के इनपुट के साथ)