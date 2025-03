AI की दुनिया में भारत अमेरिका और चीन से आगे, पीयूष गोयल बोले- मुंबई बनेगा टेक हब

Mumbai Tech Week 2025: आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का होगा. जिस तेजी से एआई का दखल हर फील्ड में बढ़ रहा है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जो एआई को समझने में देरी करेगा, वो खुद समय से पीछे रह जाएगा. एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत में भी इसपर खूब काम हो रहा है. शनिवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित टेक वीक 2025 में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने AI के बारे में बड़ा बयान दिया. पीयूष गोयल ने कहा कि AI की दुनिया में भारत, अमेरिका और चीन से आगे है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की दमदार नीतियों के कारण उद्यमियों और इनोवेटर्स को नई डिजिटल लहर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे भारत AI युग में सबसे आगे रहेगा.

मुंबई टेक वीक 2025 में अपनी बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी और कौशल उपलब्धता में किए जा रहे निवेश के साथ मुंबई भारत का टेक हब बन सकता है." उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक राजधानी में एक प्रमुख टेक हब बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं.

केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुंबई टेक वीक 2025 में शानदार बातचीत हुई, जहां मुझे एआई को अपनाने और इसके नैतिक उपयोग में योगदान देने में भारत के लाभ के बारे में विस्तार से बोलने का मौका मिला." भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में लीडरशिप पोजीशन स्थापित कर रहा है. देश ने 2024 में 3 बिलियन एआई- रिलेटेड-ऐप डाउनलोड दर्ज किए, जो अमेरिका के 1.5 बिलियन और चीन के 1.3 बिलियन की संख्या से कहीं आगे था.

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के अनुसार, यह दर्शाता है कि भारत 'यूज केस कैपिटल ऑफ एआई' है, जिसका अर्थ है कि देश केवल एआई के बारे में केवल बात ही नहीं कर रहा है या एआई में केवल रिसर्च ही नहीं कर रहा है; यह असल में इसे बड़े पैमाने पर लागू भी कर रहा है.

Had an excellent interaction at the Mumbai Tech Week 2025, where I had the opportunity to speak at length about India's huge advantage in adopting AI and contributing to its ethical usage.



With the Modi Govt's sound policies playing the role of an enabler for entrepreneurs &… pic.twitter.com/kV47vWETUc