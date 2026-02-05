समस्याओं के समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही है दुनिया... राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया में पैदा हो रहीं चुनौतियों के समाधान के लिए आशा की किरण बना हुआ है. हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयां छूने के साथ युवा होता जा रहा है.वो गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जब दुनिया के समृद्ध देश में आबादी बुजुर्ग होती जा रही है, तब भारत युवा आबादी वाला देश है. यह अपने आप में बहुत अच्छा सुयोग है. प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने व्यवधान डालने की कोशिश की. लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो सदन से वॉकआउट कर गए.

पीएम मोदी ने राज्य सभा में कहा कि आज भारत दुनिया में पैदा हो रही चुनौतियों का समाधान देने की दिशा में उम्मीद की एक किरण बना हुआ है. और हम समाधान दे रहे हैं. वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज एक मेजर इकॉनमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है. उन्होंने कहा कि हाई ग्रोथ और लो इंफलेशन,यह एक यूनीक संयोग है. यह हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है.

सबसे बड़ी बात विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पर पड़ाव पर पहुंची है, हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं।



दुनिया की समस्याओं का समाधान देता भारत

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, उसमें भी विश्व भारत के टैलेंट का महत्व समझ रहा है. हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है. जिसके पास सपने भी है, संकल्प भी है और सामर्थ्य भी है.

