'संसाधनों का वेपोनाइजेशन'...पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कई देशों को दिखाया आईना

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक बेहद मजबूत और दुनिया को आईना दिखाने वाला भाषण दिया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किसी भी देश का नाम लिए बिना वैश्विक मंच पर जारी स्वार्थ की राजनीति और 'संसाधनों के वेपोनाइजेशन' (हथियार बनाने) पर गहरा प्रहार किया.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैश्विक संकटों के दौर में कुछ देशों ने अपनी जमीनों और संसाधनों तक को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने अपनी मजबूत नीतियों और आत्म-निर्भरता के बल पर हर चुनौती को मात दी.
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, "... Today, India is emerging as a widely accepted and respected nation on the world stage. India possesses a stable political mandate and a stable government; it has a vibrant democracy, a… pic.twitter.com/IfKqH0clVH— ANI (@ANI) August 15, 2026
संकट के समय डराने वालों को दिया करारा जवाब
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में आए हालिया गंभीर संकट और उसके बाद उपजी वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब देश के भीतर और बाहर कई लोगों ने डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी.
पीएम मोदी ने कहा, "जब पश्चिम एशिया का संकट खड़ा हुआ, तो कुछ लोगों ने हमें डराने का प्रयास किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) का भारी संकट हो जाएगा और आपूर्ति ठप पड़ जाएगी."
पीएम ने कहा कि ऐसे संकट के समय में जहां कई राष्ट्रों ने अपनी व्यवस्थाओं और संसाधनों का वेपोनाइजेशन करके फायदा उठाने की कोशिश की, वहीं भारत ने अपनी समझदारी और समय पर उठाए गए ठोस कदमों से देश में कभी भी ऊर्जा और जरूरी सामानों की कमी नहीं होने दी. आज भारत में न तो पेट्रोल-डीजल की किल्लत है, न एलपीजी की और न ही किसानों के लिए आवश्यक यूरिया की.
वैश्वीकरण के लिए बढ़ते खतरे पर चेतावनी
अपने भाषण में पीएम मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब कई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दूसरों को दबाने या अनुचित लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे में वैश्वीकरण का मूल ढांचा खतरे में पड़ रहा है.
40 देशों के साथ FTA
लाल किले से पीएम मोदी ने गर्व के साथ साझा किया कि आज पूरा विश्व भारत की क्षमताओं और आर्थिक शक्ति का लोहा मान रहा है. इसी का परिणाम है कि भारत ने दुनिया के 40 प्रमुख देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA - मुफ्त व्यापार समझौता) सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए हैं. ये समझौते भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ देश के निर्यात और व्यापार को एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं.
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