विज्ञापन
विशेष लिंक

कश्मीर का बजट तुम्हारी IMF भीख से ज्यादा... भारत की बेटी ने UN में पाकिस्तान को धो डाला

जिनेवा में भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने UNHRC के मंच पर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट उसके IMF पैकेज से भी बड़ा है और वह 'ला-ला लैंड' की काल्पनिक दुनिया में जी रहा है

Read Time: 3 mins
Share
कश्मीर का बजट तुम्हारी IMF भीख से ज्यादा... भारत की बेटी ने UN में पाकिस्तान को धो डाला
  • UN में भारत की डिप्लोमैट अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे के प्रोपेगेंडा को धोया
  • कहा-पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट उसके पूरे बेलआउट पैकेज से दोगुना है
  • भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का गुलाम बन चुका है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की, लेकिन भारत की डिप्लोमैट अनुपमा सिंह ने उसे ऐसे धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई. उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान 'ला-ला लैंड' यानी खयाली दुनिया में जी रहा है. अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसकी बोलती बंद कर दी. उन्होंने न केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, बल्कि उसकी कंगाली और जम्मू-कश्मीर की खुशहाली के बीच का वह अंतर भी दुनिया को बताया, जो पाकिस्तान के लिए किसी मिर्ची से कम नहीं लगेगा.

'हमारा बजट, तुम्हारी भीख से भी बड़ा'

अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा,'शायद पाकिस्तान को यह यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि अकेले जम्मू-कश्मीर का विकास बजट, उस पूरे बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी ज्यादा है, जिसके लिए पाकिस्तान IMF के सामने झोली फैलाकर खड़ा है.' उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज फेक लगता है, तो साफ है कि वह हकीकत से कोसों दूर किसी काल्पनिक दुनिया में जी रहा है.

OIC को भी लगाई फटकार

भारत ने केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसके सुर में सुर मिलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को भी आड़े हाथों लिया। अनुपमा सिंह ने कहा, OIC पूरी तरह से एक देश (पाकिस्तान) के प्रोपेगेंडा का गुलाम बन चुका है. यह संगठन अब केवल पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरियों को दोहराने वाला एक इको चैंबर बनकर रह गया है.

कश्मीर पर फाइनल मैसेज

पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को तथ्यों से कुचलते हुए भारतीय राजनयिक ने साफ कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा. कोई भी झूठा प्रचार इस सच को नहीं बदल सकता. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और अंतिम है.अब अगर कोई मुद्दा बचा है, तो वह है पाकिस्तान द्वारा POK पर किया गया अवैध कब्जा. पाकिस्तान को जल्द से जल्द उन इलाकों को खाली करना चाहिए.

अनुपमा सिंह ने कश्मीर में हुए रिकॉर्ड मतदान का हवाला देते हुए कहा कि वहां की जनता ने पाकिस्तान की हिंसा और आतंकवाद वाली विचारधारा को सिरे से नकार दिया है. कश्मीर अब विकास और लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ चुका है.

यह भी पढ़ें: हिंद महासागर में दिखा भारत का जोरदार दम, MILAN 2026 में भारतीय जंगी जहाजों का जलवा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UN, Anupama Singh, UNHRC India, Pakistan, Indian Diplomat In Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now