बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक' आज एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करेगा. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'इंडिया' ब्लॉक के नेता आज मार्च करेंगे. राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन परिसर से दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) कार्यालय तक होगा. वहीं, नया आयकर विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है.

उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं. प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. अब तक कुल 1,273 लोगों को हेली ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है.

