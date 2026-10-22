- दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली की तारीख बदलने को लेकर आज शाम अहम बैठक आयोजित होगी
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में रैली की तैयारियों और तारीख पर चर्चा की जाएगी
- एक नवंबर की तारीख बाजारों पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण बदली जा सकती है
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से एक नवंबर को प्रस्तावित महारैली की तारीख बदल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, रैली की तारीख में बदलाव को लेकर आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में होने वाली इस ऑनलाइन बैठक में रैली की तैयारियों और तारीख को लेकर चर्चा की जाएगी.
क्यों बदल सकती है महारैली की तारीख?
सूत्रों के अनुसार, रैली की तारीख बदलने के पीछे दिल्ली के बाजारों पर पड़ने वाले संभावित असर को भी एक वजह माना जा रहा है. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एक नवंबर दिवाली से पहले का आखिरी रविवार है. ऐसे में त्योहार की खरीदारी के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. रैली के कारण रामलीला मैदान के आसपास के बाजारों और यातायात पर असर पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए तारीख में बदलाव पर विचार किया जा रहा है.
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बीजेपी ने जताई थी रैली की तारीख पर आपत्ति
भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया ब्लॉक की रैली की प्रस्तावित तारीख पर सवाल उठाए थे. बीजेपी ने एक नवंबर की तारीख को सिख विरोधी दंगों से जोड़कर इस पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद रैली की तारीख को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. इंडिया ब्लॉक ने अब विवाद से बचने के लिए महारैली की तारीख ही बदलने का मन बना लिया है. हालांकि, रैली की तारीख बदलने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. आज शाम होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है. बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि इंडिया गठबंधन की महारैली एक नवंबर को होगी या इसके लिए कोई नई तारीख तय की जाएगी.
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