दीवाली-छठ पर रेलवे का बड़ा इंतजाम, 137 स्पेशल ट्रेनों के 971 ट्रिप; यात्रियों को मिली राहत

दीपावली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने व्यापक तैयारियां कीं. रेलवे ने देश के विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए 137 स्पेशल ट्रेनों के 971 ट्रिप संचालित किए. इसके साथ ही कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए ताकि यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके और लंबी प्रतीक्षा सूची की समस्या कम हो.

छठ पूजा के लिए अलग से विशेष संचालन

छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने 65 स्पेशल ट्रेनों के 382 ट्रिप संचालित करने की योजना बनाई. इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य त्योहार के दौरान होने वाले अतिरिक्त यात्री भार को कम करना और लोगों को उनके गंतव्य तक समय पर पहुंचाना रहा. रेलवे यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ऑन डिमांड ट्रेनों से भी मिली सुविधा

रेलवे ने केवल पूर्व निर्धारित स्पेशल ट्रेनों पर ही भरोसा नहीं किया बल्कि यात्री भार के अनुसार तत्काल ऑन डिमांड ट्रेनों का भी संचालन किया. इससे अचानक बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा देने में मदद मिली. इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाने के बावजूद उत्तर पश्चिम रेलवे ने 96 प्रतिशत समयपालन हासिल किया. यह उपलब्धि दर्शाती है कि रेलवे यात्रियों को निर्धारित समय पर सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. स्पेशल ट्रेनों और नियमित सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय इसका प्रमुख कारण रहा.

सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस

त्योहारों के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए. टिकट व्यवस्था को मजबूत किया गया और अतिरिक्त टीटीई व सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई. यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया गया ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके. आरपीएफ कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरों और 24 घंटे सक्रिय वॉर रूम के जरिए स्टेशन परिसरों की लगातार निगरानी की गई.

अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग

रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग करते रहे. इसी प्रभावी प्रबंधन के कारण यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिला और रेलवे को सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई. रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान उसका प्रमुख लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराना है. बेहतर प्रबंधन, समयपालन और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिली है.

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