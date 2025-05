राष्ट्रविरोधी और फर्जी खबरों पर कसे लगाम... गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों को दिए निर्देश

अपनी धरती से संचालित आतंकी कैंप पर भारत की एयरस्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. इस बौखलाहट में ही उसने LOC यानी नियंत्रण रेखा से सटे भारतीय गांवों पर फायरिंग औऱ तेज कर दी है. भारत भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार है.हालांकि, भारत ने पाकिस्तान को ये पहले ही बता दिया है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है. पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों को खास निर्देश दिए हैं. अमित शाह ने ऐसे सभी राज्यों से सतर्क रहने की बात कही है.

