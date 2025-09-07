विज्ञापन
NDA के बाद INDIA गठबंधन की डिनर पार्टी भी कैंसिल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर था कार्यक्रम

India Alliance dinner cancelled: इंडिया गठबंधन ने विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन कैंसिल कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर सोमवार को यह आयोजन होना था.

NDA के बाद INDIA गठबंधन की डिनर पार्टी भी कैंसिल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर था कार्यक्रम
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर सोमवार को होने वाला डिनर का आयोजन रद्द कर दिया गया है. (फाइल)
  • इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर विपक्षी सांसदों के लिए डिनर आयोजन रद्द कर दिया है.
  • BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण NDA सांसदों के लिए डिनर कैंसिल कर चुके हैं.
  • 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए NDA से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं.
नई दिल्‍ली :

India Alliance dinner cancelled:एनडीए के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी अपने सांसदों के लिए डिनर का आयोजन रद्द कर दिया है. इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन के घर पर सोमवार को विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया जाना था. हालांकि इसे अब कैंसिल कर दिया गया है. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए अपना डिनर कार्यक्रम पहले ही स्थगित कर चुके हैं. 

विपक्षी सांसदों को नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में सोमवार को जानकारी दी जाएगी और उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया था. हालांकि कांग्रेस अध्‍यक्ष के घर होने वाले डिनर को अब रद्द कर दिया गया है.  

भाजपा ने बाढ़ के कारण लिया निर्णय 

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर आयोजित होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है. यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है. नड्डा के आवास पर शनिवार को एनडीए सांसदों के लिए 'डिनर' पार्टी होनी थी. डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था और इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल होना था.

वहीं पीएम मोदी सोमवार को सांसदों को डिनर देने वाले थे. हालांक‍ि इस आयोजन को भी रद्द कर दिया गया है. 

9 सितंबर को होना है उपराष्‍ट्रपति चुनाव

गौरतलब है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं. एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि 'इंडिया' ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है. उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं. 21 जुलाई की रात को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. 

