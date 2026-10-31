Live Update Congress Jan Mahabhiyog: दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन का जन महाभियोग आयोजन होगा. कांग्रेस ने इस आयोजन को 'सड़क पर संसद' नाम दिया है. यह कार्यक्रम शुक्रवार को होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था. अब यह आयोजन आज किया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस के साथ-साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी जुटेंगे. इंडिया गठबंधन के दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पब्लिक महाभियोग लाएंगे. इसके अलावा कल कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली भी आयोजित होने वाली है. जिसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी.

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Weather Update Today Live Update: चक्रवात तूफान अर्नब का असर आज भी बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट है. उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच ही यात्रा जारी है. ऐसे में यहां लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड का असर भी बढ़ने की संभावना है.