तिरंगे झंडे के रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान, फोटोज में देखिए कैसे मन रहा आजादी का जश्न

15 अगस्त की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ीं, पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंग गया. हर गली, हर चौक, हर स्कूल और हर सरकारी इमारत पर तिरंगा शान से लहरा रहा है. देशभक्ति की भावना लिए बच्चों की परेड, रंग-बिरंगे झंडे, और देशभक्ति गीतों की गूंज ने आजादी के जश्न के माहौल को यादगार बना दिया. फोटोज में देखिए कैसे देशभर में मनाया जा रहा है आजादी का शानदार पर्व, जहां हर चेहरा गर्व से चमक रहा है और हर दिल में तिरंगे के लिए सम्मान उमड़ रहा है. हर कोई कह रहा मेरी जान तिंरगा है, मेरी शान तिरंगा है.

पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर आजादी के मौके पर तिरंगा झंडा लहराया. तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए पीएम मोदी

आजादी के जश्न के मौके पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की भी छाप दिखी, जिसमें भारतीय जवानों का साहस दुनिया ने देखा

आजादी के जश्न के मौके पर लाल किला भी भारत के तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, जहां से पीएम मोदी ने झंडा फहराया और देश को संबोधित कर रहे हैं

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वायुसेना ने कमाल का साहस दिखाया, आजादी के जश्न में शामिल भारतीय वायुसेना के जवान

आजादी के मौके पर लाल किले पर पीएम मोदी ने तिरंगे झंडे को सैल्यूट किया, इस मौके पर वहां मौजूद बाकी लोग भी तिरंगे की शान में सलामी देते नजर आए.

दिल्ली में बरसात का दिन है, लेकिन लोग फिर भी पूरे जज्बे और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं.

पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा है, हर कोई तिरंग के रंग में रंगा नजर आ रहा है. पीएम मोदी थोड़ी देर में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे

पीएम मोदी ने आजादी के जश्न के मौके पर देश के नायकों को याद किया, सबसे पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.

पीएम मोदी लाल किले पहुंचने से पहले सबसे पहले राजघाट गए, जहां पीएम मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की.