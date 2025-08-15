विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर से विकास के मॉडल तक... लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देंगे ऐतिहासिक संबोधन

पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और अपनी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल की चर्चा कर सकते हैं.

पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को करेंगे संबोधित
  • देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे.
  • यह लगातार बारहवां अवसर है जब पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन करेंगे.
  • प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र के नाम अपने भाषण में कई अहम मुद्दे उठाएंगे.
नई दिल्ली:

देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं. ये लगातार 12वां मौका होगा जब पीएम मोदी लाल किले से अपना भाषण देंगे. परंपरा के अनुसार पीएम मोदी पहले तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे. 

पीएम मोदी का आज का भाषण कई मायनों में खास होने वाला है. बताया जा रहा है पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और अपनी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल का उल्लेख कर सकते हैं. हम आपको आज के समारोह की पल-पल की अपडेट देने जा रहे हैं. 


79th Independence Day 2025 LIVE: 

पीएम मोदी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले. जय हिंद!

भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे. 

लाल किले पर समारोह का कार्यक्रम

सुबह 06:50 बजे: लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर.
सुबह 06:56–07:00 बजे: वायु सेना, नौसेना, थल सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख पहुंचेंगे.
सुबह 07:18 बजे: प्रधानमंत्री पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और आगे बढ़े.

07:30 बजे: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान होता है.और 21 तोपों की सलामी दी जाती है. भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की.
07:33 बजे: प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे. यह उनका लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औसतन 82 मिनट तक अपना संबोधन देते रहे हैं. लाल किले की प्राचीर से उनका सबसे लंबा भाषण 2024 में आया था. उस दौरान पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था. जबकि उनका सबसे छोटा समय 2017 में 56 मिनट का था.
 

85 गांवों के सरपंच है स्पेशल गेस्ट

इस बार के समारोह में देशभर के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 गांवों के सरपंचों को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है. इन सरपंचों को ग्रामीण भारत में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, महिला सशक्तिकरण और सतत शासन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा.
 

