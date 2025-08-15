जश्न-ए-आजादी: दिल्ली से मुंबई तक... तिरंगे की रोशनी में नहाया देश, सजाई गईं ऐतिहासिक इमारतें; देखें तस्वीरें

Independence Day 2025: देश आजादी के जश्न में सराबोर हो चुका है. सड़कों पर जगह-जगह तिरंगा, सरकारी इमारतें, चौक-चौराहों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर के दफ्तरें और बिल्डिंग तिरंगे में रंग में नहाया हुआ नजर आ रहा है. देश की राजधानी दिल्ली हो या मायानगरी मुंबई, कोलकात्ता हो या चेन्नई, कश्मीर हो या कन्याकुमारी... हर जगह देश की स्वतंत्रता दिवस की धमक साफ तौर पर देखी जा रही है. जगह-जगह से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए है. आइए एक नजर में देखते हैं देश के अलग-अलग जगहों से आई तस्वीरें और वीडियो.

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर हुगली को तिरंगे के रंगों में जगमगाता नजर आया. कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक की इमारत को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया. इसके अलावा, विक्टोरिया मेमोरियल भी तिरंगे की रोशनी में रंगा नजर आया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ ने इस नजारे का आनंद लिया और इस दौरान तस्वीरें भी खिचवाईं.

Howrah, West Bengal: Howrah Bridge is illuminated on the eve of the 79th Independence Day pic.twitter.com/EczQCYaC19 — IANS (@ians_india) August 14, 2025

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर के लाल चौक स्थित प्रतिष्ठित घंटाघर और उसके आसपास का क्षेत्र तिरंगे के रंगों में रंग दिया गया है.

#WATCH | J&K: The iconic Ghanta Ghar and its surroundings at Lal Chowk in Srinagar covered in the colours of the Tricolour on the eve of #IndependenceDay2025. pic.twitter.com/ximT8jjMN6 — ANI (@ANI) August 14, 2025

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कोलकाता में राजभवन तिरंगे के रंगों में जगमगाता नजर आया.

#WATCH | West Bengal: Raj Bhavan in Kolkata illuminated in colours of the Tricolour on the eve of #IndependenceDay2025. pic.twitter.com/OiN1QZVXmN — ANI (@ANI) August 14, 2025

महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विधान भवन सहित अन्य सभी सरकारी इमारतों को तिरंगे के रंग में रंगा जा चुका है. शाम होने के बाद इन सभी भवनों की लाइटिंग देखने लायक थी. 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक तिरंगे से जगमगा उठा.

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुख्यालय, मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की इमारत, विधान भवन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया. इसके अलावा, वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालय और शहर की सड़कें तिरंगे की रोशनी से नहाई हुई नजर आईं. तिरंगे की लाइटिंग स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

Mumbai, Maharashtra: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus is adorned with the Tricolour on the eve of the 79th Independence Day pic.twitter.com/sHo1yqKkUv — IANS (@ians_india) August 14, 2025

राजस्थान के जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्टर कार्यालय और शहर के प्रमुख चौराहों को तिरंगे रंगों की रोशनी से जगमगा उठा. बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में हैं और 15 अगस्त को वह बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे. साथ ही प्रदेशवासियों को संदेश भी देंगे.

साथ ही गुजरात के पोरबंदर शहर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे की रोशनी से सजाया गया. इसके अलावा, झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड उच्च न्यायालय की इमारत तिरंगे की रोशनी में रंगी नजर आई.

वहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी में 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगे की रौनक देखने को मिली. वाराणसी के कैंट स्टेशन, सर्किट हाउस, विकास प्राधिकरण, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई सरकारी इमारतें तिरंगे के रंगों में रंगी नजर आईं. अंबेडकर चौराहे पर की गई सजावट ने शहर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू-कश्मीर के रियासी में सलाल डैम को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया. इस खूबसूरत नजारे ने डैम की खूबसूरती को बढ़ा दिया है.

#WATCH | India Gate, North Block and South Block, and Samvidhan Sadan (Old Parliament Building) illuminated in colours of the Tricolour, on the eve of Independence Day. pic.twitter.com/U6amyPmPKF — ANI (@ANI) August 14, 2025

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संविधान सदन (पुराना संसद भवन) तिरंगे के रंगों में जगमगा उठे.

