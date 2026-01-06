विज्ञापन
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल के खिलाफ क्यों किया प्रदर्शन? जानिए पूरा मामला

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन BJP विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से कुत्तों की गिनती पर दिए बयान के लिए माफी की मांग करते हुए नारेबाज़ी की.

दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल के खिलाफ क्यों किया प्रदर्शन? जानिए पूरा मामला
  • दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की
  • भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने शिक्षकों को कुत्ते गिनने के लिए नियुक्त करने की झूठी अफवाह फैलायी है
  • शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है
नई दिल्ली:

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था.  सत्तापक्ष के विधायकों ने विपक्ष के ख़िलाफ प्रदर्शन किया. विधानसभा परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे BJP विधायकों ने अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगो के नारे लगाए और मांग की कि केजरीवाल माफी मांगे. 

बीजेपी विधायकों ने कहा कि केजरीवाल ने कुत्तों की गिनती को लेकर झूठी अफ़वाह फैलायी है.  शिक्षकों की नियुक्ति कुत्तों को गिनने के लिए की गई है, ये ख़बर झूठी है. इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा था. उन्होंने पत्र में यह मांग की कि अरविंद केजरीवाल अपने झूठे बयान के लिए माफ़ी मांगे.

 सूद ने लिखा है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आपकी ज़िम्मेदारी है कि झूठ न फैलाएं. BJP विधायकों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उन शिक्षकों के बारे में झूठ बोल रहे हैं. जो हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं. उनकी नियुक्ति कुत्ते गिनने के लिए नहीं की गई है और इस तरीक़े की ग़लत बयानबाजी और झूठी ख़बर फैला कर केजरीवाल हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं.

 साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर केजरीवाल के पास उस सरकारी आदेश की अगर कॉपी हो जिसमें कुत्तों की गिनती का आदेश दिया गया हो तो वो सामने लाए. अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए.  

आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी प्रदर्शन

इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा परिसर के अंदर प्रदर्शन किया. विधायकों ने आज एक बार फिर दिल्ली के  प्रदूषण के मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया और AQI का पोस्टर लेकर सभी विधायकों ने नारेबाज़ी की. आप विधायक प्रदूषण के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रहे थे.

गौरतलब है कि विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही शुरू होते ही BJP विधायक अजय महावर ने विधानसभा में अरविंद केजरीवाला के पत्र पर माफ़ी मांगने को लेकर सदन में मुद्दा उठाया.  और उसके बाद सभी BJP विधायक नारेबाज़ी करने लग गए. उसके बाद नारेबाज़ी करते विधायक बाहर आ गए इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को पहले आधे घंटे के लिए सस्पेंड किया. उसके बाद इसको बढ़ाकर 1 बजे तक कर दिया गया. 

Delhi Assembly, Winter Session
