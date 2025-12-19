विज्ञापन
विशेष लिंक

अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को कोट करते हुए शशि थरूर ने सुझाई बांग्लादेश में शांति की राह

युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी है. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी को कोट करते हुए शांति की रास्ता दिखाया है.

Read Time: 3 mins
Share
अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को कोट करते हुए शशि थरूर ने सुझाई बांग्लादेश में शांति की राह
बांग्लादेश की स्थिति पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है.
  • बांग्लादेश में ढाका सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं.
  • प्रदर्शनकारी युवा नेता उस्मान हादी की मौत से आक्रोशित हैं. हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है.
  • इस स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में फिर से भयानक हिंसा भड़क उठी है. गुरुवार देर रात से ही राजधानी ढाका से लेकर दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं. इस प्रदर्शन के दौरान बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों को भी आग के हवाले किया है. ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में उतर चुके हैं. प्रदर्शनकारी युवा नेता उस्मान हादी की मौत से गुस्से में है. बांग्लादेश में हिंदूओं को भी निशाना बनाया जा रहा है. यहां एक हिंदू युवक की हत्या कर उसे बीच चौराहे जला दिया गया. बांग्लादेश की में भड़की इस हिंसा से भारत भी चिंतिंत है. भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रख रही है. 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश हिंसा पर जताई चिंता

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान को कोट करते हुए शांति का रास्ता सुझाया है. शशि थरूर ने बांग्लादेश हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन आम बांग्लादेशियों की सहायता करने की भारत की क्षमता को सीमित कर रहे हैं. यह निराशाजनक है. 

हिंसा के कारण दो वीजा केंद्र बंद करने पड़े

कांग्रेस सासंद ने कहा, "हिंसा के कारण बांगालादेश को दो वीजा केंद्र बंद करने पड़े, जो निराशाजनक है क्योंकि भारत आने के इच्छुक बांग्लादेशी ही शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पहले की तरह आसानी से वीजा नहीं मिल रहा है." उन्होंने आगे कहा, "इन परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार के लिए उनकी मदद करना मुश्किल हो रहा है."

अटल बिहारी के बयान को कोट करते हुए थरूर ने क्या कहा?

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को कोट करते हुए शशि थरूर ने कहा- जैसा कि वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, हम अपनी भौगोलिक स्थिति नहीं बदल सकते.  हम जहां हैं, वे जहां हैं. उन्हें हमारे साथ काम करना सीखना चाहिए. कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द स्थितियां सामान्य होंगी. मैं बांग्लादेश की जनता और सरकार से अपने पड़ोसी के साथ इस घनिष्ठ संबंध को अधिक महत्व देने का आह्वान करता हूं.

भारत सरकार को स्थिति पर सावधानी से नजर रखनी होगीः थरूर

कांग्रेस सांसद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नई दिल्ली घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखेगी. उन्होंने कहा, "सरकार को स्थिति पर बहुत सावधानीपूर्वक नज़र रखनी होगी." उन्होंने आगे कहा कि ढाका में भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों से सीधे संपर्क करेंगे. "वे निश्चित रूप से ढाका स्थित उच्चायोग के स्तर पर ढाका सरकार और अधिकारियों से संपर्क करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे स्थिति को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करें."

यह भी पढ़ें - फिर जल उठा बांग्लादेश! युनूस की फिर बढ़ी मुश्किलें, ढाका की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh Violence, Bangladesh Violence Against Hindus, Shashi Tharoor, Atal Bihari Vajpayee, Dhaka
Get App for Better Experience
Install Now