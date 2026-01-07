महाभारत के कृष्ण का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर फूटा गुस्सा, कहा- धिक्कार है

बांग्लादेश में बीते कुछ हफ्ते से लगातार हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की वारदात बढ़ती जा रही है. 1 महीने में लगभग 6 हिंदुओं को भीड़ ने मजहब के नाम पर मौत के घाट उतार दिया है. हाल ही में एक हिंदू दुकानदार पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था. बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर अब स्टार प्लस की महाभारत में श्री कृष्ण का रोल प्ले करने वाले एक्टर सौरभ जैन का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने उन घटनाओं को मानवता पर हमला बताया है.

सौरभ जैन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

सौरभ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, "एक देश में धर्म के आधार पर लोगों की हत्या, अपने ही देशवासियों द्वारा की गई हत्या, इससे अधिक दुखद और अमानवीय कुछ नहीं हो सकता. कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं है. जो लोग ऐसा सोचते हैं, उन पर धिक्कार है. बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता में हम साथ हैं." बता दें कि सौरभ जैन टीवी के मुखर अभिनेता हैं, जो देश या विदेश में चल रहे हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. उन्होंने शिल्पा शिंदे के शुभांगी अत्रे को लेकर दिए इंटरव्यू पर भी निशाना साधा था और कहा था कि अभिनेत्री में बुनियादी शिष्टाचार की कमी है.

इन सेलेब्स ने भी दिया रिएक्शन

इससे पहले 90 के दशक की अभिनेत्री जया प्रदा और जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश हिंसा पर चिंता जताई थी. उन्होंने हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को नरसंहार बताया था और वीडियो जारी कर कहा था, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बर्बरता है, ये नरसंहार है. अगर आपको घटना को देखकर गुस्सा नहीं आता है, तो आने वाले समय में यही पाखंड हमें तबाह कर देगा. हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली घटनाओं को देखकर रोते रहेंगे, जबकि हमारे ही अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जाएंगे.”

वहीं जाह्नवी कपूर ने भी हिंसा को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया था. उन्होंने लिखा कि अगर बांग्लादेश में हो रही हिंसा को देखकर गुस्सा नहीं आता है, तो ये चिंता का विषय है क्योंकि हम घटनाओं को देखकर सिर्फ दुख जता रहे हैं. हम उन्हें जलता हुआ देख रहे हैं और सिर्फ दुख जता रहे हैं. अपने पोस्ट में उन्होंने दीपू चंद्र दास का जिक्र भी किया था.