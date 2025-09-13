विज्ञापन
रिश्तेदार के साथ बाजार जा रही थी महिला, लोगों को लगा आशिक है, खंभे से बांधा और फिर ...

पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही भीड़ में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

ओडिशा के मयूरभंज जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अवैध संबंधों के शक में महिला समेत दो लोगों की बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के साथ दोनों युवकों को बचाया. 

क्या है पूरा मामला?

कंगारू कोर्ट का ये मामला मयूरभंज जिले के बेगुनिया गांव का है. जानकारी के अनुसार, काशीपुर गांव की एक महिला अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से बाजार जा रही थी, जब वे लौट रहे थे, तो महिला के परिवार वालों ने उन्हें देख लिया और गांव के चौराहे पर उन्हें रोक लिया.

महिला पर लगाए अवैध संबंध के आरोप

स्थानिय लोगों ने महिला पर अवैध संबंध के आरोप लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद महिला के साथ मौजूद दो युवकों की स्थानिय लोग और परिवार वालों के साथ लड़ाई हो गई. 

पुलिस ने मौके पर पहुंच बचाई तीनों की जान

इसके बाद गांव वालों ने तीनों को बिजली के खंभे से बांध दिया और उनकी पिटाई कर दी. बता दें कि महिला शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के साथ दोनों युवकों को बचाया. उन्हें इलाज के लिए जशीपुर मेडिकल ले जाया गया, जहां से उन्हें करंजिया ले जाया गया.

पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है. साथ ही भीड़ में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

