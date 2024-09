दिल्ली, यूपी, बिहार सहित जानिए किन राज्यों में आज भी होगी झमाझम बरसात?

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, यूपी और बिहार के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज जोरदार बारिश हो सकती है. इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी आज झमाझम बरसात होगी. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, आगरा से लेकर गाजीपुर तक जोरदार बारिश की संभावना है.

अगले 24 घंटे में हिगार के रोहतास से लेकर बक्सर, औरंगाबाद, सुपौल और मधेपुरा तक बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में जोरदार बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. वहीं पंजाब के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, हरियाणा में भी बरसात हो सकती है.

Weather warnings for next 7 days (18-24 Sept 2024)



Sub: Heavy to very heavy rainfall over Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in association with the Well Marked Low Pressure Area on today, the 18th September, 2024.



