एक और बड़ा झटका! IIT बॉम्बे ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से अपने सभी समझौतों को किया निलंबित

पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की भारत में मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है. IIT बॉम्बे ने तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने सभी समझौते निलंबित कर दिए हैं. यह निर्णय तुर्की और भारत के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. समझौता रद्द करने को लेकर IIT बॉम्बे ने कहा है कि अगली सूचना तक तुर्की से सभी तरह के शैक्षणिक सहयोग पर रोक लगा दी गई है.

Due to the current geopolitical situation involving Turkey, IIT Bombay is processing suspension of its agreements with Turkish universities until further notice.