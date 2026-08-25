कांचीपुरम में ATM से 9 लाख रुपये की लूट, गैस कटर से काटी गई मशीन; CCTV पर भी किया स्प्रे

तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक सुनियोजित ATM लूट की घटना सामने आयी है. अज्ञात बदमाशों ने ICICI बैंक के एक ATM को निशाना बनाते हुए उसमें रखे करीब 9 लाख रुपये नकद लूट लिए. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर ATM के कैश रखने वाले हिस्से को काटा और रकम लेकर फरार हो गए. पुलिस का मानना है कि वारदात पहले से बनाई गई योजना के तहत की गई. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है.

गैस कटर से ATM काटने का शक

घटनास्थल से सामने आए दृश्य बताते हैं कि ATM के कैश कम्पार्टमेंट को काटकर खोला गया था. मशीन का जला हुआ और क्षतिग्रस्त हिस्सा इस बात की ओर संकेत करता है कि बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया. पुलिस का मानना है कि आरोपी मशीन की संरचना और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले से जानकारी रखते थे, जिससे वे कम समय में वारदात को अंजाम देने में सफल रहे.

CCTV कैमरे को भी बनाया निशाना

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने खुद को पहचान से बचाने के लिए ATM में लगे CCTV कैमरे पर स्प्रे कर दिया था. पुलिस के अनुसार, इस वजह से ATM के अंदर की रिकॉर्डिंग से वारदात की स्पष्ट तस्वीरें नहीं मिल पाई हैं. हालांकि जांच दल आसपास के अन्य CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रहा है ताकि आरोपियों की आवाजाही का पता लगाया जा सके.

सुनसान इलाके में स्थित है ATM

अधिकारियों के मुताबिक जिस ATM को निशाना बनाया गया, वह अपेक्षाकृत सुनसान इलाके में स्थित है. पुलिस का मानना है कि इसी वजह से बदमाश बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए अपनी योजना को अंजाम देने में कामयाब रहे. फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ATM पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था या नहीं तथा वहां कोई अलार्म सिस्टम मौजूद था या नहीं, जो घटना के दौरान पुलिस को सतर्क कर सकता था. तांबरम पुलिस आयुक्त ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और ATM का निरीक्षण किया. जांच टीम भौतिक सबूतों की पड़ताल कर रही है और संभावित सुराग जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस की जांच जारी

NDTV से बात करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ATM एक सुनसान इलाके में स्थित है. बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया है. हालांकि हमारे पास सेंधमारी की घटना की तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन हम दूसरे सुराग तलाश रहे हैं. हम जल्द ही इस मामले का खुलासा करेंगे."

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