थार से ATM मशीन को उखाड़ ले गए बदमाश, ओडिशा से आया हैरान करने वाला वीडियो

Odisha ATM Loot: ओडिशा के बालेश्वर जिले के खैरा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के हुई एक बड़ी वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी. तुदीगड़िया बाजार स्थित एक ATM को बदमाशों ने जड़ से उखाड़कर उसमें रखा नकद लूट लिया. बताया जा रहा है कि घटना रात करीब दो बजे की है. पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, काले रंग की थार गाड़ी में पांच से अधिक बदमाश बाजार पहुंचे थे. देर रात सन्नाटा होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने सबसे पहले ATM कियोस्क को नुकसान पहुंचाया और मशीन को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी.

रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले गए ATM

स्थानीय लोगों और पुलिस को मिले शुरुआती सुरागों के मुताबिक, बदमाशों ने ATM मशीन को उखाड़ने के बाद उसे रस्सी की मदद से अपनी गाड़ी से बांध दिया. इसके बाद मशीन को सड़क पर घसीटते हुए बाजार से दूर एक सुनसान जगह तक ले जाया गया.

बताया जा रहा है कि वहां पहुंचकर आरोपियों ने ATM मशीन को तोड़ा और उसके अंदर रखा पूरा नकद निकाल लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. बाद में क्षतिग्रस्त ATM मशीन सड़क पर पड़ी मिली, जिससे घटना की जानकारी सामने आई.

CCTV फुटेज से सुराग जुटाने में लगी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त ATM मशीन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. आसपास के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है ताकि वाहन और उसमें सवार बदमाशों की पहचान की जा सके.

हालांकि ATM में कितनी रकम मौजूद थी और कितनी राशि लूटी गई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस बैंक अधिकारियों के साथ भी संपर्क में है ताकि नकदी की सही जानकारी हासिल की जा सके.

बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में चिंता

इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में चोरी और लूट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर में दान की चोरी एक तरह का कलंक, हम क्षमाप्रार्थी और शर्मिंदा हैं: नृपेंद्र मिश्रा