इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर पुलिस... जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट, जानें 10 बड़े अपडेट 

उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए सभी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को बंद करने का सख्त फैसला लिया है. यह कदम शुक्रवार को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है.

बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इनपुट को देखते हुए खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है तथा ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है. बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर दो हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गये थे. संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है. ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है. आदेश दो अक्टूबर अपराह्न तीन बजे से चार अक्टूबर अपराह्न तीन बजे तक प्रभावी रहेगा. हालात को देखते हुए सोशल मीडिया मंचों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और मैसेजिंग सिस्टम के दुरुपयोग से अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है, ऐसे में जिले में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किये जा रहे हैं. पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है, ताकि बरेली में हुई घटना जैसी कोई वारदात पड़ोसी जिलों में न हो. बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में बुधवार तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया. मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि, "बरेली में हाल में हुई हिंसा के बाद आज दशहरे के त्योहार के मद्देनजर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों के लिए ‘हाई अलर्ट' जारी किया गया है. गृह विभाग के जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं अगले 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं." बरेली में आला हजरत दरगाह के सबसे वरिष्ठ मौलाना एहसान रजान खान ने जिले में जारी तनाव के बीच शांति कायम करने के प्रयास के तहत स्थानीय मुस्लिमों से शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस जाने की अपील की है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शुक्रवार को शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नमाज के बाद सभी भाई अपने घरों और दुकानों पर लौट जाएं. कहीं भीड़ का हिस्सा न बनें. बरेली में बीते दिनों हुए बवाल को लेकर पुलिस की अभी तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस के अनुसार बरेली में बवाल के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोगों को बुलाया गया था. पुलिस इस मामले में अभी अपनी जांच कर रही है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में तौकीर रजा समेत 81 लोगों को गिरफ्तार किया है.

