हैदराबाद: 300 आवारा कुत्तों को मार डालने की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया

कार्यकर्ताओं ने सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों पर कुत्तों को जहर देकर मारने और बाद में उनके अवशेष को गांवों के बाहरी इलाकों में फेंकने के लिए दो व्यक्तियों को काम पर रखने का आरोप लगाया.

हैदराबाद:

तेलंगाना के हनमकोंडा में कथित तौर पर लगभग 300 आवारा कुत्तों को मारे डालने के मामले में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. नौ जनवरी को दायर एक शिकायत में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं अदुलपुरम गौतम और फरजाना बेगम ने आरोप लगाया कि छह जनवरी से तीन दिनों के भीतर श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में 300 आवारा कुत्तों को मार डाला गया.

कार्यकर्ताओं ने सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों पर कुत्तों को जहर देकर मारने और बाद में उनके अवशेष को गांवों के बाहरी इलाकों में फेंकने के लिए दो व्यक्तियों को काम पर रखने का आरोप लगाया.

शिकायत के आधार पर श्यामपेट थाने में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अन्य कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

