आंध्र प्रदेश के विधायक को निशाना बनाकर 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार

हैदराबाद की साइबर अपराध पुलिस ने टीडीपी विधायक पुट्टा सुधाकर यादव से कथित तौर पर "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले में ₹1.07 करोड़ की जबरन वसूली करने के आरोप में दो निजी बैंक प्रबंधकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, ये गिरफ्तारियां एक हफ़्ते पहले हुई थीं, लेकिन मामला सोमवार को सामने आया.

पुलिस ने बताया कि यह धोखाधड़ी अक्टूबर में हुई थी, जब गिरोह ने म्यदुकुर विधायक और उनकी पत्नी को उनके बंजारा हिल्स स्थित घर में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. गिरोह ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था. विधायक होने की पूरी जानकारी होने के कारण, फर्जी लोगों ने उनके चुनाव और कथित अवैध गतिविधियों का हवाला देकर उन्हें धमकाया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. बाद में जब कॉल करने वाले गायब हो गए, तो विधायक ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है.

बैंकिंग ट्रेल्स के आधार पर, जांचकर्ताओं ने लखनऊ, विजयवाड़ा और दिल्ली से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने तीनों शहरों के होटलों के बीच घूमते हुए धोखाधड़ी को अंजाम दिया. चोरी की गई रकम अभी बरामद नहीं हुई है.

आरोपी: