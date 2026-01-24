विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरा बच्चा.. उसे बाहर निकालो.. हैदराबाद में इस मां का दर्द आपको चीर देगा

आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं. अभी तक अंदर कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं लग पाया है. साथ-साथ आग कैसे लगी इसका भी अभी तक पता नहीं चल सका है.

Read Time: 2 mins
Share
मेरा बच्चा.. उसे बाहर निकालो.. हैदराबाद में इस मां का दर्द आपको चीर देगा
हैदराबाद में फर्निचर की दुकान में लगी भीषण आग
NDTV
  • हैदराबाद में एक फर्निचर की दुकान में आग लगने से कई कर्मचारी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं।
  • इमतियाज नाम का एक कर्मचारी आग में फंसा है और उसकी मां उसकी सलामती के लिए चिंतित है।
  • इमतियाज ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि दुकान में आग लग गई है, फिर फोन कट गया।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हैदराबाद:

हवा में हर तरफ उठता काला धुआं और उस धुएं को देखकर अपने बेटे की सलामती के लिए रोती बिलखती मां... सोशल मीडिया पर शनिवार को इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस वीडियो में उस मां का दर्द साफ-साफ झलकता है जिसका लाडला बेटा आग का गुबार बन चुके इमारत के बीचोबीच फंसा है. घटना हैदराबाद की है जहां एक फर्निचर की दुकान में आग लगने से उसमे काम करने वाले कई कर्मचारी फंस गए.

इन कर्मचारियों में से ही एक है इमतियाज. इमतियाज की मां को अपने लाडले की सलामती की फ्रिक सता रही है. रो-रोकर उनका बुरा हाल है. बदहवासी की इस स्थिति में भी वो ये नहीं भूल पा रही हैं कि उनके बेटे ने उन्हें आखिर फोन में सिर्फ इतना बताया था कि मां, दुकान में आग लग गई.. और फिर फोन खुद ब खुद कट गया. 

बेटे को ढूंढ़ रही महिला अपने पति के साथ घटनास्थल के बाहर खड़ी उसके लिए दुआएं कर रही हैं. वो कहती है कि मैं इमतियाज की अम्मू हूं ये उनके अब्बू हैं. हमे हमारा बेटा लाकर दो. उसने सिर्फ इतना कहा था कि मां दुकान में आग लग गई है और फिर फोन कट गया. मेरे बेटे मुझसे पूरी बात तक नहीं की है. वो हमारा सहारा है. उसे कैसे भी करके बाहर निकालो. 

यह भी पढ़ें: दिवाली में ताबड़तोड़ धमाकों से दहला यूपी का पटाखा बाजार, चिंगारी से भी भड़की आग, दिल्ली, गुरुग्राम में भी कहर

यह भी पढ़ें: मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर एक कैंटीन में लगी भीषण आग, चोरों तरफ धुआं ही धुआं, यात्री परेशान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyderabad Fire, Women Is Crying For His Son
Get App for Better Experience
Install Now