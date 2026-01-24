मेरा बच्चा.. उसे बाहर निकालो.. हैदराबाद में इस मां का दर्द आपको चीर देगा

हवा में हर तरफ उठता काला धुआं और उस धुएं को देखकर अपने बेटे की सलामती के लिए रोती बिलखती मां... सोशल मीडिया पर शनिवार को इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस वीडियो में उस मां का दर्द साफ-साफ झलकता है जिसका लाडला बेटा आग का गुबार बन चुके इमारत के बीचोबीच फंसा है. घटना हैदराबाद की है जहां एक फर्निचर की दुकान में आग लगने से उसमे काम करने वाले कई कर्मचारी फंस गए.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | "My son Imtiaz has been working here for 10-12 years...", mother of Imtiaz, who is trapped inside the furniture godown. https://t.co/bN1SQW4ah5 pic.twitter.com/VmjicHUXnu — ANI (@ANI) January 24, 2026

इन कर्मचारियों में से ही एक है इमतियाज. इमतियाज की मां को अपने लाडले की सलामती की फ्रिक सता रही है. रो-रोकर उनका बुरा हाल है. बदहवासी की इस स्थिति में भी वो ये नहीं भूल पा रही हैं कि उनके बेटे ने उन्हें आखिर फोन में सिर्फ इतना बताया था कि मां, दुकान में आग लग गई.. और फिर फोन खुद ब खुद कट गया.

बेटे को ढूंढ़ रही महिला अपने पति के साथ घटनास्थल के बाहर खड़ी उसके लिए दुआएं कर रही हैं. वो कहती है कि मैं इमतियाज की अम्मू हूं ये उनके अब्बू हैं. हमे हमारा बेटा लाकर दो. उसने सिर्फ इतना कहा था कि मां दुकान में आग लग गई है और फिर फोन कट गया. मेरे बेटे मुझसे पूरी बात तक नहीं की है. वो हमारा सहारा है. उसे कैसे भी करके बाहर निकालो.

