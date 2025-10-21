विज्ञापन
विशेष लिंक

दिवाली में ताबड़तोड़ धमाकों से दहला यूपी का पटाखा बाजार, चिंगारी से भी भड़की आग, दिल्ली, गुरुग्राम में भी कहर

यूपी के फतेहपुर जिले में आज पटाखा मंडी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ जहां दर्जनों बाइक और नकदी सहित सजी पटाखों की दुकान जलकर खाक हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
दिवाली में ताबड़तोड़ धमाकों से दहला यूपी का पटाखा बाजार, चिंगारी से भी भड़की आग, दिल्ली, गुरुग्राम में भी कहर
  • फतेहपुर जिले के लोधीगंज में दिवाली के दिन सिगरेट की चिंगारी से पटाखा मंडी में भयंकर आग लगी
  • आग की चपेट में आने से लगभग सत्तर दुकानों में से पैंसठ दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं
  • आग में डेढ़ दर्जन से अधिक बाइक और तीन करोड़ से अधिक की नकदी तथा माल का नुकसान हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिवाली के दिन कई इलाकों में आग की भयावह घटनाएं सामने आईं. दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की एक आवासीय इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया, वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग ने लाखों का नुकसान कर दिया. लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ, जहां एक सिगरेट की चिंगारी ने पूरी पटाखा मंडी को राख में बदल दिया. 70 दुकानों में से 65 दुकानें पूरी तरह जल गईं, डेढ़ दर्जन बाइकें खाक हो गईं और तीन करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. मगर दुकानदारों की सालभर की मेहनत और दिवाली की उम्मीदें कुछ ही मिनटों में राख में बदल गईं.

फतेहपुर जिले के लोधीगंज स्थित महात्मा गांधी महाविद्यालय मैदान में हर साल की तरह इस बार भी अस्थायी पटाखा मंडी लगाई गई थी. लगभग 70 दुकानों ने लाइसेंस लेकर यहां दुकानें सजाई थीं. लेकिन मंगलवार को एक व्यक्ति के सिगरेट पीने से उठी चिंगारी ने अचानक एक दुकान में आग लगा दी. देखते ही देखते पटाखों में विस्फोट होने लगा और आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. 

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना में 65 दुकानें, डेढ़ दर्जन बाइकें और लाखों की नकदी जलकर राख हो गई. जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए.  डीएम ने कहा कि नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जबकि एसपी ने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें-: दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, हवा हुई 'जहरीली' ; जानिए कितना खतरनाक पहुंचा AQI का स्तर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fatehpur Firecracker Market, Fatehpur Fire, Firecracker Market Accident
Get App for Better Experience
Install Now