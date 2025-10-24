विज्ञापन
'चिंगारी' से मिनटों में जलकर राख हुई बस, जानें हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वोल्वो में कैसे लगी भीषण आग

शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आग ने कुछ ही मिनटों में बस को अपनी चपेट में ले लिया. कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया बस की एक दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई थी. दोपहिया वाहन बस के नीचे फंस गया था. शायद इसी वजह से चिंगारी निकली और आग लग गई.

'चिंगारी' से मिनटों में जलकर राख हुई बस, जानें हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वोल्वो में कैसे लगी भीषण आग
फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम आग लगने के सही कारण का पता लगा रही है.
  • बेंगलुरु-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग लगने से 11 यात्रियों की मौत हो गई.
  • बस एक दोपहिया वाहन से टकराई और बाइक बस के नीचे फंस गई और आग लग गई थी.
  • हादसा कुरनूल के पास हुआ. ये बस आधी रात हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और 40 यात्री सवार थे.
विजयवाड़ा:

बेंगलुरु-हैदराबाद नेशनल हाईवे (NH-44) पर कावेरी ट्रैवल्स की एक बस अचानक से आग का गोला बन गई. ये बस 38 यात्रियों को लेकर हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी. यात्रियों के अलावा इस बस में दो ड्राइवरों सवार थे. बस गुरुवार आधी रात को हैदराबाद से सवारियों को लेकर रवाना हुई थी. जब बस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44), कुरनूल के पास पहुंची, तो लगभग साढ़े तीन बजे एक दोपहिया वाहन से उसकी टक्कर हो गई. पहले तो बस ड्राइवर को लगा की हादसा टल गया. लेकिन बाइक बस के नीचे फंस गई थी. जिसके कारण एक चिंरागी निकली और देखते ही देखते बस आग की चपेट में आ गई. हालांकि पुलिस अभी आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

बस में आग लगती देख सवारियों ने होशियारी से काम लिया और तुरंत खिड़कियां तोड़ दी. जो यात्री निकलने में कामयाब हुए उनकी जान बच गई. जबकि बस में फंसे रहे यात्रियों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार इस हादसे में 11 की मौत हो गई. जबकि 11 यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. जिनमें से 9 सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि तीन अन्य का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

आग लगने का कारण पता लगने में जुटी पुलिस

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि आग ने कुछ ही मिनटों में बस को अपनी चपेट में ले लिया. कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया बस की एक दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई थी. दोपहिया वाहन बस के नीचे फंस गया था. शायद इसी वजह से चिंगारी निकली और आग लग गई. उन्होंने आगे कहा कि "फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम आग लगने के सही कारण का पता लगा रही है. लापता यात्रियों को ढूंढने और पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं."

