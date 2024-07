हुरुन रियल एस्टेट रैंकिंग : अदाणी रियल्टी सबसे मूल्यवान गैर-सूचीबद्ध कंपनी के रूप में टॉप पर

अदाणी रियल्टी (Adani Realty) सबसे मूल्यवान अनलिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी बनकर उभरी है. 2024 ग्रोहे-हुरुन की इंडिया रियल एस्टेट 100 रिपोर्ट (2024 Grohe-Hurun's India Real Estate 100 Report) में इसे सबसे मूल्यवान कंपनी बताया गया है. अरबपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) द्वारा स्थापित इस कंपनी को भारत की सातवीं सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनी का दर्जा भी मिला है.

इस कंपनी ने साल-दर-साल 62% की वृद्धि की है और इसका मूल्यांकन 56,500 करोड़ रुपये है. इसका अहमदाबाद में मुख्यालय है. इस कंपनी का नेतृत्व रियल एस्टेट के दिग्गज जैकबस्टियन के नाज़रेथ करते हैं.

इस साल की शुरुआत में अदाणी रियल्टी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बांद्रा रिक्लेमेशन भूमि पार्सल में 24 एकड़ के भूखंड के पुनर्विकास के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी.

देश के तीसरे सबसे धनी रियल एस्टेट उद्यमी

अदाणी और उनके परिवार को देश के तीसरे सबसे धनी रियल एस्टेट उद्यमी के रूप में स्थान दिया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, "अपनी रणनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले गौतम अदाणी ने इस साल की सूची में अदाणी रियल्टी को शीर्ष 10 में पहुंचा दिया है."

यह सबसे मूल्यवान गैर-सूचीबद्ध कंपनी है. इसके बाद के रहेजा ग्रुप और अपर्णा कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट्स का स्थान आता है. एक दशक से भी ज्यादा पुरानी इस कंपनी ने अब तक कुल 22.5 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र विकसित किया है और 35.1 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र में विकास कार्य जारी है. इसने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में प्रोजेक्ट पूरे किए हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)