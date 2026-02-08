विज्ञापन
सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन लोग जिम्मेदार, जांच के लिए बनी SIT

सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन लोग जिम्मेदार, जांच के लिए बनी SIT
  • फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है
  • SIT में एसीपी क्राइम वरुण दहिया, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं जो जांच करेंगे
  • सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से एक SHO समेत दो लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए
सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए SIT बनाई गई. फरीदाबाद पुलिस  की बनाई SIT में  एसीपी क्राइम वरुण दहिया, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं. सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन -कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, इसकी जांच SIT जांच करेगी. बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया था. यहां मेले में लगा एक झूला टूटकर गिर गया, जिससे एक SHO समेत दो लोगों की मौत हो गई थी और दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त झूले पर कई लोग सवार थे. सूरजकुंड मेले में यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले गेट गिरने से दो लोग घायल हो गए थे.

