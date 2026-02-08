सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन लोग जिम्मेदार, जांच के लिए बनी SIT

सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए SIT बनाई गई. फरीदाबाद पुलिस की बनाई SIT में एसीपी क्राइम वरुण दहिया, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं. सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन -कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, इसकी जांच SIT जांच करेगी. बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया था. यहां मेले में लगा एक झूला टूटकर गिर गया, जिससे एक SHO समेत दो लोगों की मौत हो गई थी और दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त झूले पर कई लोग सवार थे. सूरजकुंड मेले में यह दूसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले गेट गिरने से दो लोग घायल हो गए थे.