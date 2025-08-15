वो साल था- 1965. देश एक दोहरे संकट से जूझ रहा था- एक तरफ पाकिस्तान का हमला, जबकि दूसरी तरफ खाद्यान्न की कमी. अमेरिका ने भी खाद्य आपूर्ति रोकने की धमकी दे दी थी. उसी दौर में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया. देश के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों 'सैनिकों और किसानों' के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने वाला ये नारा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें एकजुट करने में सफल रहा. सैनिकों ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और किसानों ने कड़ी मेहनत कर हरित क्रांति ला दी. जवानों ने युद्ध जीता और किसानों ने देश को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाल खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया.

PM मोदी का आत्मनिर्भर मंत्र जो बात कल तक ज्यादा ध्यान में नहीं थी, वह आज केंद्र में है. महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता भारत के लिए भी बेहद जरूरी है.

अगर हम ऊर्जा के लिए निर्भर न होते, तो वह धन हमारे युवाओं के काम आता, मेरे देश के गरीबों को गरीबी से लड़ने में मदद करता, मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता, मेरे देश के गांवों की स्थिति बदलने में उपयोगी होता। लेकिन हमें यह धन दूसरे देशों को देना पड़ता है। अब हम इसमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं.

कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों को संकल्प और पुरुषार्थ और वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र के जाप से समृद्ध भारत भी बन सकता है. भारत सबका है. हम वोकल फॉर लोकल को हर जीवन का मंत्र बनाएं. भारत की मिट्टी की महक वाली चीजों को खरीदने का सामूहिक संकल्प लें. देखते ही देखते दुनिया बदल लेंगे

आज 2025 में, देश के सामने परिस्थितियां अलग हैं. अमेरिका की भारी टैरिफ की धमकी के बावजूद, भारत झुकने को तैयार नहीं हुआ. किसानों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए भारत ने भारी टैरिफ बर्दाश्‍त करना बेहतर समझा. आर्थिक चुनौतियां सामने हैं, लेकिन चुनौती का समाधान वही है- आत्मनिर्भरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से एक बार फिर उसी भावना को जगाया. उनका संदेश भी शास्त्री जी के संदेश की तरह साफ था- भारत को सिर्फ आयात-निर्यात पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना है.

किसानों के हितों से समझौता नहीं

अमेरिका चाहता था कि भारत मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और डेयरी उत्पादों जैसे अपने कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे. वा ये भी चाहता था कि भारत अपने यहां आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों जैसे मक्का और सोयाबीन को भी आने दे. किसानों के हितों को देखते हुए भारत सरकार ने इन मांगों का कड़ा विरोध किया. इसका मुख्य कारण यह था कि अगर अमेरिका के सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आते, तो भारत के लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती. भारतीय किसान बड़ी अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते.

आत्मनिर्भरता की नई कहानी

पीएम मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि भारत उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, खासकर अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के संदर्भ में. उन्होंने कहा, 'मैं भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़ा हूं.' उनका ये बयान 1965 के उस दौर की याद दिलाता है, जब देश के अन्नदाताओं में हौसला भर कर अमेरिका की धमकी के आगे मजबूती से खड़ा किया गया था.

वोकल फॉर लोकल को मंत्र बनाने का आह्वान

पीएम मोदी ने युवाओं से 'वोकल फॉर लोकल' को अपना मंत्र बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि समृद्ध भारत के लिए एक सामूहिक संकल्प होना चाहिए. उन्होंने 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा की, जिसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 की मदद मिलेगी. ये योजना युवाओं को समृद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

शास्त्रीजी ने अपने समय की चुनौतियों को समझा और 'जय जवान, जय किसान' का मंत्र दिया, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी वर्तमान आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र दे रहे हैं. दोनों नेताओं का संदेश एक ही था- देश की प्रगति, सुरक्षा और सम्मान के लिए हमें अपने जवानों, किसानों और युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा. ये मंत्र तब भी देश की आत्मा को जगाने में सफल रहा और अब भी उम्‍मीद बड़ी है.

