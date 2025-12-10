साहस, अनुशासन और ऊंची उड़ान: भारतीय सेना का बैलूनिंग अभियान कैसे बना मिसाल, पढ़ें

भारतीय सेना ने हॉट एयर बैलूनिंग में एक नया इतिहास रचते हुए एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. सेना की एडवेंचर विंग ने भोपाल से पुणे तक 750 किलोमीटर लंबी दूरी हॉट एयर बैलून से सफलतापूर्वक पूरी की.भारतीय सेना का यह हॉट एयर बैलूनिंग (HAB) अभियान पुणे में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. यह अभियान भारतीय सेना की एडवेंचर विंग के तहत भोपाल स्थित ईएमई सेंटर के हॉट एयर बैलूनिंग नोड द्वारा संचालित किया गया था. अभियान को 30 नवंबर को हरी झंडी दिखाई गई थी.

750 किलोमीटर से अधिक की इस यात्रा के दौरान टीम ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट तक विभिन्न प्रकार के इलाकों को पार किया. रास्ते में मऊ, संभाजीनगर और अहिल्यानगर जैसे निर्धारित ठहराव बिंदुओं पर टीम ने स्थानीय युवाओं से मुलाकात की और उन्हें इस रोमांचक खेल के बारे में जागरूक किया. सेना ने युवाओं को साहस, खोज और दृढ़ता की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया.

अभियान का प्रमुख आकर्षण 8 घंटे 44 मिनट की रिकॉर्ड-तोड़ नॉन-स्टॉप हॉट एयर बैलून उड़ान रही, जिसे भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की उड़ान के रूप में एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है. यह उपलब्धि टीम की उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता, सहनशक्ति, टीमवर्क और एविएशन कौशल का सशक्त प्रमाण है.पूरे अभियान के दौरान टीम ने स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों के साथ सकारात्मक संवाद किया. उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स के महत्व के बारे में बताया गया और भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया. सेना ने साहस, अनुशासन और टीमवर्क जैसे मूल्यों को उजागर किया—जो सैन्य जीवन की पहचान हैं.

यह अभियान भारतीय सेना की साहसिक गतिविधियों और खेलों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का अनुकरणीय उदाहरण है. इस यात्रा ने न केवल सेना के भीतर एडवेंचर की भावना को और मजबूत किया, बल्कि देश के युवाओं को स्वयं को चुनौती देने, उत्कृष्टता की तलाश करने और भारतीय सेना में सेवा के अवसरों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया.

