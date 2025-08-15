विज्ञापन
विशेष लिंक

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी बस; 10 की मौत, 35 घायल

पूर्वी बर्धमान के पुलिस अधीक्षक सायक दास ने बताया कि यह बस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी. इसी दौरान, रास्ते में बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
  • पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक सड़क हादसे में दस लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल हुए हैं.
  • यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई और बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
  • घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बर्धमान:

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 15 अगस्त को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोग घायल हैं. सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूर्वी बर्धमान के पुलिस अधीक्षक संयुक्त दास ने इसकी पुष्टि की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ, जब यात्रियों से भरी हुई एक बस रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई.

ये भी पढ़ें- बिहार में युवाओं के लिए गुड न्यूज, 100 रुपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

खड़े ट्रक में जा घुसी सामने से आ रही बस

ये सभी यात्री गंगा सागर में स्नान करके वापस लौट रहे थे. उनकी बस दुर्गापुर की ओर जा रही थी. यह दुर्घटना पूर्वी बर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर नाला फेरी घाट पर हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत

स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को भी सूचना दी गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना की खबर मिलने के बाद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्क बनर्जी और जिलाधिकारी आयशा रानी अस्पताल पहुंचे.

35 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर

इस बीच, पूर्वी बर्धमान के पुलिस अधीक्षक सायक दास ने बताया कि यह बस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रही थी. इसी दौरान, रास्ते में बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ. पुलिस अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं. कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है. सभी यात्री बिहार के रहने वाले हैं. बस में 5 बच्चों सहित 45 यात्री सवार थे.

इनपुट- भाषा के साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal, Bardhman Accident, Bus Truck Collision, Bengal Police, Bengal Accident Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com